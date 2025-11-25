SK텔레콤, 연말연시 해외로밍 혜택…"3명 뭉치면 1만원씩 할인"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연내 가입 후 내년 2월까지 이용 가능



SK텔레콤은 연말연시 휴가 시즌을 맞아 '뭉치면 로밍 할인' 프로모션을 진행한다고 25일 밝혔다.

SK텔레콤 해외 로밍 할인 이벤트. SKT 제공

다음 달 31일까지 최대 3명까지 그룹을 만들어 바로(baro) 요금제에 가입하면 모두 1만원씩 할인을 받을 수 있다. 대상 요금제는 바로 요금제 3GB(2만9000원) 등 4종과 만 34세 이하 고객이 가입 가능한 바로 YT 요금제 4GB(2만9000원) 등 4종이다. 이용 기한은 내년 2월 28일까지다.

특히 50% 상시 할인 혜택이 주어지는 0 청년 요금제 고객은 프로모션 적용 시 최저 4500원(4GB)에 로밍 서비스를 이용할 수 있다. 또 기존 바로 요금제보다 데이터가 1GB가 추가된다.

이벤트 참여 방법은 T로밍 이벤트 페이지에서 생성한 그룹 코드를 친구와 공유하면 된다. 코드를 받은 친구가 그룹에 참여하면 전원 1만원 할인을 받을 수 있다.

바로 요금제 고객은 연말까지 T기내 와이파이도 할인가에 쓸 수 있다. 가입 요금제에 따라 20% 할인부터 최대 2회 무료 이용권이 주어진다.





윤재웅 SKT 상품&브랜드본부장은 "해외여행 성수기인 연말연시를 맞이해 고객들이 더욱 경제적으로 프리미엄 로밍 서비스를 사용할 수 있도록 이벤트를 준비했다"며 "해외에서도 고객들이 부담 없는 통신 서비스를 이용할 수 있도록 지속 노력할 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

