한국타이어, '월드 랠리 챔피언십' 최종전 사우디 개막

'다이나프로 R213' 최상위 기술력 입증

한국타이어앤테크놀로지는 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최정상급 모터스포츠 대회 '2025 월드 랠리 챔피언십(WRC)' 시즌 최종전 '사우디아라비아 랠리'가 25일부터 29일(현지시간)까지 사우디아라비아 제다 일대에서 개최된다고 밝혔다.

그리스 아크로폴리스 랠리의 현대 쉘 모비스 월드 랠리 팀. 한국타이어

이번 랠리는 '제다 코르니쉬 서킷'을 중심으로 약 319km에 걸쳐 총 17개 스페셜 스테이지를 주파하는 방식으로 진행된다. 광활한 사막을 가로지르는 고속 구간과 날카로운 바위 지형이 혼재된 험로에서 기민하게 대응하는 주행 전략과 타이어 성능이 경기 승패를 가르는 요소로 꼽힌다. 사막 특유의 큰 일교차와 모래바람, 국지성 기후 등 예측 불가한 환경에서 안정적인 레이스를 유지하기 위해서는 타이어 접지력과 내열성 등의 성능이 꼭 필요하다.

한국타이어는 랠리 기간 비포장 노면 대응력이 탁월한 익스트림 전천후 랠리용 타이어 '다이나프로 R213'를 공급해 성공적인 경기 지원에 나선다. 하드와 소프트 버전의 컴파운드(혼합물)로 제공되는 이 제품은 고강도 케이싱(외부 구조)과 정밀한 트레드(접지) 패턴 설계를 바탕으로 고속 주행 시에도 안정적인 접지력과 즉각적인 조향 응답성을 제공한다.

또 거친 자갈 노면에서 발생하는 충격을 효과적으로 흡수하고, 열 발생과 마모를 최소화해 경기 전 구간에서 안정적인 성능을 유지한다.

케냐 사파리 랠리 토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀. 한국타이어

'다이나프로 R213'은 앞선 포르투갈, 이탈리아, 그리스 등 지중해 연안 지역의 대회에서도 탁월한 내구성과 주행 안정성 등을 앞세워 드라이버들의 완주를 뒷받침하며 글로벌 톱티어 기술력을 입증했다.

지난 13라운드 '일본 랠리'에서 '토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀'의 세바스티엥 오지에(Sebastien Ogier)가 우승을 차지하며 272점으로 선두를 달리는 같은 팀 소속 '엘핀 에반스(Elfyn Evans)'와 3점차 초접전을 벌이고 있다. 이번 사우디아라비아 랠리에서 최종 드라이버 챔피언십 타이틀이 결정된다.





한국타이어는 FIA 공식 인증을 획득한 고성능 레이싱 타이어를 올해부터 WRC 전 클래스에 독점 공급하고 있다. 한국타이어 관계자는 "세계 최정상급 모터스포츠 무대에서 축적한 데이터와 경험을 기반으로 차세대 레이싱 타이어 테크놀로지 혁신을 지속하고 글로벌 프리미엄 브랜드로서의 위상을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

