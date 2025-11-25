홈앤쇼핑, ‘지역사회공헌 인정제’ 5년 연속 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중소기업 상생 및 취약계층 지원

친환경 활동 등 지속적 사회공헌 성과 인정

홈앤쇼핑은 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 '2025 지역사회공헌 인정제'에서 5년 연속 인정기업으로 선정됐다고 25일 밝혔다. 홈앤쇼핑은 2021년 첫 인증 이후 지역사회 발전을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 강화하며 ESG 경영 실천 기업으로 자리매김하고 있다.

'지역사회공헌 인정제'는 기업과 비영리단체가 지역사회 문제 해결을 위해 수행한 사회공헌 활동의 우수성을 정부가 공식 인증하는 제도다. 기업의 윤리적 책임과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 중시되는 가운데, 연속 선정은 사회적 가치 창출 노력이 지속적으로 인정받고 있음을 의미한다.

홈앤쇼핑은 그간 중소기업의 안정적인 판매 기반 마련을 위한 중소기업 전용 방송 편성 확대, 우수 현지 상품 발굴 프로그램 등 다양한 상생 프로그램뿐만 아니라 사회적 배려계층을 위한 생필품 기부, 아동보호시설 및 지역 복지기관 지원, 임직원 정기 자원봉사 활동 등을 통해 지역사회와의 동행을 강화해왔다.





홈앤쇼핑 관계자는 "5년 연속 지역사회공헌 인정기업 선정은 홈앤쇼핑이 실천해온 상생·나눔 가치가 꾸준히 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지역사회 문제 해결에 기여하고 중소기업과 함께 성장하는 공익 플랫폼 기업으로서 책임과 역할을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

