500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

방제일기자

입력2025.11.25 09:07

초등생 사이에서 큰 인기를 끌고 있어
황색 4호, EU선 천식 유발 물질 간주

유튜브와 틱톡 등 사회관계망서비스(SNS)에서 인기를 끌면서 두 달 만에 500만개가 팔린 중국산 아이스크림 '메롱바'가 색소 유해성 논란에 휘말렸다. 24일 식품업계에 따르면 지난 9월 출시된 메롱바는 인기 상품인 월드콘, 메로나 등을 제치고 GS25 아이스크림 매출 1위에 올랐고, 출시 두 달 만에 500만개 이상 판매됐다. 메롱바는 녹으면 액체가 되지 않고 마치 혓바닥처럼 축 늘어진 젤리 제형으로 변하는 게 특징으로, 초등학생 아이들 사이에서 큰 인기를 끌고 있는 것으로 알려졌다.

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는? 메롱바는 녹으면 액체가 되지 않고 마치 혓바닥처럼 축 늘어진 젤리 제형으로 변하는 게 특징으로, 초등학생 아이들 사이에서 큰 인기를 끌고 있는 것으로 알려졌다. GS25 인스타그램
그런데 최근 메롱바에 사용된 '타르계 식용 색소'와 '코치닐'을 두고 안전성 논란이 불거졌다. 메롱바의 원재료에는 식용색소 황색 제4호·청색 제1호를 사용했는데, 타르계 색소인 황색 4호는 유럽연합(EU)에서 천식 유발 물질로 간주한다. 청색 1호는 어린이의 활동 과다를 유발할 수 있어 섭취 제한이 권고되고 있다. 미국도 같은 이유로 2027년부터 타르색소 사용을 금지하기로 결정했다.


식품의약품안전처는 현재 해당 색소가 금지 성분은 아니며, 정해진 기준치 안에서 사용하면 문제없다는 입장이다. 식약처에 따르면 어린이식생활법에 따라 과자·아이스크림 등 어린이 기호식품에 사용이 금지된 타르 색소는 적색 2호와 적색 102호 두 가지뿐이다. 그러나 최근 중국산 과자와 아이스크림 등의 유해성 논란이 끊이질 않자 메롱바를 둘러싼 불안감도 쉽게 사그라지지 않는 모습이다. 식약처는 이런 식용 색소류에 대한 논란이 불거지자 내년 1월부터 '식품 등의 기준 및 규격 재평가' 절차에 착수할 예정이다. 식용 색소류의 안정성을 종합적으로 조사하는 한편, 최신 기술을 적용해 각 색소의 사용 적정성을 판단할 계획이다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

