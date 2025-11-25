네이버 '컬리N마트', 출시 한 달째…거래액 50% ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 거래액, 첫 달 대비 50% 이상 증가

컬리N마트 구매자 80%…네플스 멤버십 사용자

재구매율 비멤버십 대비 2배 높아

네이버는 컬리와 함께 선보인 온라인 장보기 서비스 '컬리N마트'가 오픈 이후 한 달 만인 10월 거래액이 50% 이상 증가한 것으로 나타났다고 25일 밝혔다.

네이버플러스 멤버십 사용자에게 제공하는 2만원 이상 무료배송 혜택, 프리미엄 상품 큐레이션, 안정적인 배송 인프라가 핵심 경쟁력으로 작용한 것으로 분석된다.

네이버에 따르면 지난달 컬리N마트 구매자의 80% 이상이 네이버플러스 멤버십 사용자였다. 특히 멤버십 사용자의 재구매율은 비멤버십 대비 약 2배에 달했고, 5회 이상 반복 구매한 단골 사용자 비율은 멤버십 사용자가 비 멤버십 대비 15배 이상 높게 나타났다. 컬리N마트 사용자 중 70% 이상은 온라인 장보기에 익숙한 30·40세대인 것으로 나타났다.

컬리N마트를 통해 신선식품 거래액도 크게 늘었다. 지난달 컬리N마트에서는 신선도와 품질에 민감한 축산물류와 냉동·간편조리식품류, 농산물류 카테고리 순으로 거래액이 높게 나타났다. 특히 달걀 품목과 쇠고기의 전월 대비 거래액이 각각 2.3배, 1.9배 상승하는 등 일상적으로 자주 구매하는 장보기 필수 품목에서 성장세를 보였다. 단일 상품 기준으로는 '이연복의 목란 짬뽕', '조선호텔 떡갈비', '사미헌 갈비탕' 등 냉동식품, 밀키트 상품을 많이 구매한 것으로 나타났다. 샐러드·도시락류에서는 재구매율이 높은 상품이 두드러지며 전월 대비 거래액이 2배 가까이 증가했다. 신뢰도가 중요한 유아 식품인 이유식과 분유는 전월 대비 거래액이 3배, 아기간식은 2배 늘어났다.

향후 컬리N마트는 ▲멤버십 사용자 전용 혜택 강화 ▲데이터 기반 상품 큐레이션을 통해 단골 생태계를 더욱 확장할 계획이다. 네이버는 '네플멤 특가전'을 운영하며 구매 데이터와 리뷰 기반으로 선호도가 높은 상품을 선별해 특가로 제공하고 있다. 네이버플러스 멤버십 사용자에게는 10% 추가 할인 쿠폰을 제공한다.





김평송 네이버 컬리N마트 사업리더는 "컬리N마트는 단골이 중요한 장보기 시장에서 네이버플러스 멤버십 생태계를 기반으로 경쟁력을 입증하며 거래액은 물론 재구매율 등 주요 지표에서 뚜렷한 성장세를 보여주고 있다"며 "앞으로도 네이버는 컬리와의 파트너십과 사용자 구매 데이터 분석을 바탕으로 장보기 특화 상품 셀렉션과 혜택을 강화해 단골층을 확대할 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

