본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

아부다비 국영 석유회사, 독일 화학 기업 코베스트로 인수 코앞

오지은기자

입력2025.11.25 08:51

시계아이콘00분 43초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

인수 후에도 독립 운영은 계속
석유·가스 중심 구조에서 화학 등으로 넓혀

아부다비 국영석유회사(ADNOC)가 화학 사업 확대에 속도를 내고 있다. ADNOC의 투자 자회사 XRG가 독일의 첨단 소재 기업 코베스트로와 추진해온 파트너십이 독일 정부의 외국인 투자 심사를 최종 통과하면서 거래 성사가 사실상 확정됐다. 남은 절차는 며칠 안에 마무리될 전망이다.


코베스트로는 25일 XRG에 인수되기 위한 모든 조건을 충족했다고 밝혔다. 양사는 이번 협력을 통해 미래소재 개발과 재활용 기반 생산, AI 기반 디지털 전환 등을 함께 추진할 계획이다. 다만 코베스트로는 인수 후에도 독립적으로 운영된다. 본사는 독일에 그대로 두고 기존 최고경영자(CEO)와 경영진 체제도 유지된다.

아부다비 국영 석유회사, 독일 화학 기업 코베스트로 인수 코앞 독일 레버쿠젠에 위치한 코베스트로 본사. 코베스트로
AD

이번 거래는 ADNOC이 기존의 석유·가스 중심 구조에서 벗어나 화학·소재 분야로 사업을 넓히는 중요한 단계로 꼽힌다. XRG는 ADNOC이 글로벌 화학 시장에 본격적으로 뛰어들기 위해 만든 투자 플랫폼이다. 마르쿠스 슈타일레만 코베스트로 CEO는 "이번 파트너십이 고객·공급업체·직원 모두에게 새로운 기회를 줄 것"이라고 말했다. XRG 측도 "장기적 파트너십을 본격 구축하겠다"고 밝혔다.



코베스트로는 이번 파트너십을 계기로 11억7천만 유로(약 1조9800억 원) 규모의 유상증자를 실시한다. 이를 통해 친환경·첨단소재 중심의 중장기 전략을 강화하고, XRG의 에너지 전환 기술을 활용해 사업 안정성을 높인다는 계획이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

ADNOC은 최근 몇 년 사이 화학 분야 투자를 적극적으로 확대하며 글로벌 사업 다각화에 나서고 있다. 코베스트로는 자동차·전자·건설 등 주요 산업에 고기능 폴리머 소재를 공급하는 글로벌 기업이다. 전 세계 46곳에 생산시설을 두고 있으며, 2024년 매출은 142억 유로다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기