아부다비 국영 석유회사, 독일 화학 기업 코베스트로 인수 코앞

인수 후에도 독립 운영은 계속

석유·가스 중심 구조에서 화학 등으로 넓혀

아부다비 국영석유회사(ADNOC)가 화학 사업 확대에 속도를 내고 있다. ADNOC의 투자 자회사 XRG가 독일의 첨단 소재 기업 코베스트로와 추진해온 파트너십이 독일 정부의 외국인 투자 심사를 최종 통과하면서 거래 성사가 사실상 확정됐다. 남은 절차는 며칠 안에 마무리될 전망이다.

코베스트로는 25일 XRG에 인수되기 위한 모든 조건을 충족했다고 밝혔다. 양사는 이번 협력을 통해 미래소재 개발과 재활용 기반 생산, AI 기반 디지털 전환 등을 함께 추진할 계획이다. 다만 코베스트로는 인수 후에도 독립적으로 운영된다. 본사는 독일에 그대로 두고 기존 최고경영자(CEO)와 경영진 체제도 유지된다.

독일 레버쿠젠에 위치한 코베스트로 본사. 코베스트로

이번 거래는 ADNOC이 기존의 석유·가스 중심 구조에서 벗어나 화학·소재 분야로 사업을 넓히는 중요한 단계로 꼽힌다. XRG는 ADNOC이 글로벌 화학 시장에 본격적으로 뛰어들기 위해 만든 투자 플랫폼이다. 마르쿠스 슈타일레만 코베스트로 CEO는 "이번 파트너십이 고객·공급업체·직원 모두에게 새로운 기회를 줄 것"이라고 말했다. XRG 측도 "장기적 파트너십을 본격 구축하겠다"고 밝혔다.

코베스트로는 이번 파트너십을 계기로 11억7천만 유로(약 1조9800억 원) 규모의 유상증자를 실시한다. 이를 통해 친환경·첨단소재 중심의 중장기 전략을 강화하고, XRG의 에너지 전환 기술을 활용해 사업 안정성을 높인다는 계획이다.





ADNOC은 최근 몇 년 사이 화학 분야 투자를 적극적으로 확대하며 글로벌 사업 다각화에 나서고 있다. 코베스트로는 자동차·전자·건설 등 주요 산업에 고기능 폴리머 소재를 공급하는 글로벌 기업이다. 전 세계 46곳에 생산시설을 두고 있으며, 2024년 매출은 142억 유로다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

