본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

모아라이프플러스, 펩진과 GLP-1 바이오시밀러 공동개발 협력

장효원기자

입력2025.11.25 08:50

시계아이콘01분 19초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
모아라이프플러스, 펩진과 GLP-1 바이오시밀러 공동개발 협력 모아라이프플러스 윤상호 총괄대표, 펩진 노창석 대표이사. 모아라이프플러스 제공
AD

코스닥 상장사 모아라이프플러스가 펩타이드 의약품 바이오시밀러 전문기업 펩진과 '세마글루타이드(GLP-1) 계열 바이오시밀러 공동개발 및 글로벌 비만·뷰티 사업 협력'을 골자로 한 전략적 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 25일 밝혔다.


양사는 이번 협력을 통해 폭발적으로 성장하는 GLP-1 기반 시장에서 기술·제품·유통을 아우르는 전방위 시너지를 확보한다는 전략이다.


이번 협약은 양사가 보유한 핵심 기술과 사업 역량을 기반으로 ▲세마글루타이드(GLP-1) 기반 바이오시밀러 및 펩타이드 의약품 공동개발 ▲화장품·건강기능식품·스포츠 뉴트리션 제품 공동기획 ▲비만·뷰티 제품 고기능화 기술 협력 ▲일본·동남아 등 글로벌 유통·마케팅 협업 ▲공동 연구개발(R&D) 추진 등을 포괄한다.


특히 협업의 핵심 파트너인 펩진은 비만·골다공증 등 고성장 치료영역의 펩타이드 바이오시밀러 개발에 특화된 기업으로, 자체 RPC(Repeated Peptides Cleavage) 플랫폼을 기반으로 복잡한 펩타이드를 고효율로 생산할 수 있는 기술력을 확보하고 있다.


주요 파이프라인인 PG004(세마글루타이드 시밀러)는 위고비(Wegovy)·오젬픽(Ozempic)과 동일한 방식의 제조 공정을 기반으로 개발 중이며 주사제 형태는 물론 제형 기술 적용에 따라 경구 제형까지 확장 가능한 플랫폼 경쟁력이 주목받고 있다. 또한 올 6월 세마글루타이드 제조기술 기반 비만치료제 상업화를 위한 국책과제(84억원 규모) 주관 기업으로 선정되며 기술력과 시장성을 공식 인정받았다.


GLP-1 계열 의약품 시장은 최근 전 세계적으로 폭발적인 성장세를 보이고 있다. 글로벌데이터에 따르면 GLP-1 치료제 시장은 2023년 약 300억 달러(약 40조원)에서 2033년 약 1250억 달러(약 170조원) 규모로 확대될 전망이다.


비만·당뇨뿐 아니라 심혈관질환·대사증후군·지방간 등으로 적응증이 넓어지고, 공급 부족 현상이 지속되면서 바이오시밀러의 역할이 더욱 중요해진 상황이다. 특히 세마글루타이드 기반 치료제는 글로벌 제약사까지 생산량을 따라가지 못할 정도로 수요가 폭증하고 있어 고품질·안정 공급이 가능한 기업이 시장 주도권을 확보할 것으로 평가된다.


이러한 흐름 속에서 펩진의 세마글루타이드(GLP-1) 제조 기술은 글로벌 공급망 안정성 측면에서 높은 경쟁력을 갖고 있으며, 모아라이프플러스가 보유한 글로벌 K-뷰티 네트워크, OEM/ODM 역량, 제품·유통 인프라와 결합할 경우 헬스·바이오·뷰티 전 분야로 확대 가능한 구조가 형성된다.


특히 모아라이프플러스의 핵심 원료 기술인 PGA(Poly-γ-Glutamic Acid)와 펩진의 펩타이드 기술이 접목되면 차세대 프리미엄 스킨케어 원료 개발부터 기능성 다이어트·대사개선 제품까지 다양한 신규 시장 공략이 가능할 것으로 전망된다.


모아라이프플러스는 펩진의 기술성과 성장성을 높게 평가해 펩진과 함께 공동 사업화 진행의 구체적 개발 일정·시장 타당성·사업 추진 계획을 검토할 Working Group을 구성키로 했으며, 공동사업화 추진을 위한 단계적 직접 투자도 적극 검토하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

모아라이프플러스 관계자는 "펩진의 RPC 기반 펩타이드 제조 기술과 세마글루타이드 바이오시밀러 생산 역량은 글로벌 GLP-1 시장 확장 속에서 매우 높은 경쟁력을 갖춘 기술"이라며 "양사가 보유한 기술과 네트워크를 결합해 헬스케어·바이오·뷰티 산업 전반에서 의미 있는 시너지를 창출할 것"이라고 말했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기