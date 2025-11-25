본문 바로가기
세븐틴, 미국 NPR '타이니 데스크' 출연

이이슬기자

입력2025.11.25 08:49

세븐틴, 미국 NPR '타이니 데스크' 출연 세븐틴. 플레디스엔터테인먼트 제공
그룹 세븐틴이 미국 공영 라디오 NPR 뮤직의 대표 라이브 시리즈 '타이니 데스크'(Tiny Desk)에 출연했다고 플레디스엔터테인먼트가 25일 밝혔다.


세븐틴 멤버 조슈아·민규·승관·버논·디노는 24일(현지시간) NPR 뮤직 유튜브 채널에 공개된 '세븐틴: 타이니 데스크 콘서트'(SEVENTEEN: Tiny Desk Concert)에서 약 30분간 라이브 무대를 선보였다.


'타이니 데스크'는 아티스트의 음악성과 라이브 역량에 중심을 둔 라이브 시리즈로, 테일러 스위프트, 콜드플레이, 빌리 아일리시, 사브리나 카펜터 등 세계적 뮤지션들이 출연했다. 세븐틴은 K팝 그룹 최초로 워싱턴 D.C.에 위치한 NPR 본사 사무실에서 공연했다.


세븐틴은 대표곡 '손오공'(Super)을 시작으로 지난 10년 활동을 아우르는 무대를 꾸몄다. 강렬한 퍼포먼스가 돋보이는 '박수', '핫', 'SOS'를 비롯해 감미로운 분위기의 '월드', '달링'(Darl+ing), 청량한 '록 위드 유'(Rock with you), 서정적인 '소용돌이'까지 다양한 장르의 곡을 선보였다. 즉석에서 관객의 신청곡을 받아 'HBD'를 부르는가 하면 앙코르에서는 '아주 나이스'를 공연했다.


세븐틴은 "평소 즐겨 보던 프로그램에 출연하게 돼 기쁘다"며 "사무실에서 진행되는 만큼 차분한 분위기를 예상했는데 실제로는 콘서트 현장 같았다. 예상보다 뜨거운 반응을 보내주셔서 감사하다"고 밝혔다.


한편 세븐틴은 글로벌 투어를 이어가고 있다. 인천아시아드주경기장, 홍콩 카이탁 스타디움, 북미 5개 도시 공연을 마쳤으며 27일부터 일본 4대 돔 투어에 돌입한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

