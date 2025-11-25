본문 바로가기
"유니폼 벗으니 동네 오빠"… 롯데자이언츠와 함께하는 특별한 하루

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.25 08:42

롯데몰 동부산점, 자이언츠 선수단 팬 사인회···지역 팬과 함께하는 자이언츠 스페셜 데이

열정과 응원의 현장으로… 인기 선수 참여·공연·현장 이벤트까지 풍성한 팬 페스티벌 개최

롯데자이언츠 선수들과 팬들이 특별한 하루 동안 그라운드의 경계를 허물었다.


롯데몰 동부산점은 오는 29일 오후 3시 1층 특설매장에서 지역 야구팬들을 위한 특별한 체험형 이벤트 '롯데자이언츠 선수단 팬 사인회'를 개최한다.

"유니폼 벗으니 동네 오빠"… 롯데자이언츠와 함께하는 특별한 하루 11월 29일 롯데몰 동부산점에서 진행되는 '롯데자이언츠 선수단 팬 사인회' 포스터.
이번 행사는 당일 3만원 이상 구매 고객을 대상으로 참여 기회를 제공하며, 팬들에게 보다 가까이에서 선수들을 만날 수 있는 특별한 경험을 선사한다.


이번 팬 사인회는 전준우, 박세웅, 김원중, 전민재, 한태양, 정현수 등 롯데자이언츠를 대표하는 인기 선수들이 대거 참석해 팬들과 직접 소통하고 사인을 진행할 예정이다.


사인회 외에도 구단 치어리더팀과 마스코트의 특별 공연이 마련돼 현장을 찾는 고객들에게 역동적이고 흥겨운 분위기를 선사한다.


이와 함께 롯데몰 동부산점은 고객 참여형 스페셜 SNS 현장 이벤트도 진행한다. 행사장 방문 후 SNS 인증샷을 올린 고객에게는 추첨을 통해 선수 사인 유니폼 등을 증정하는 푸짐한 혜택이 준비돼 있어 팬들의 기대감을 더욱 높이고 있다.


롯데몰 동부산점 김찬규 영업팀장은 "지역을 대표하는 스포츠팀과 함께 고객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 특별한 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 지역 팬 문화 활성화와 고객 경험 확대를 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.


이번 행사는 롯데자이언츠 팬뿐 아니라 가족 단위 방문객들도 즐길 수 있는 몰 전체 축제 분위기로 꾸며져, 주말 쇼핑과 함께 특별한 추억을 남기기에 충분한 기회가 될 전망이다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

