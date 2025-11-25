이마트, 창립 32주년 '고래잇 페스타'…삼겹살·생굴 등 반값 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27일부터 내달 10일까지 역대 최장기간 행사

한정판 와인·가전까지 연말 필수템 총력 투입

이마트는 창립 32주년을 맞아 오는 27일부터 다음 달 10일까지 역대 최장기간으로 '고래잇 페스타'를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 고래잇 페스타는 32년간 고객들이 보내준 사랑에 대한 감사의 의미를 담아 '빅 러브세일'을 테마로 운영된다. 우선 다음 달 1일까지 행사 초반 닷새간 삼겹살, 조개, 딸기 등 엄선된 인기 품목을 초특가에 판매한다. 국내산 삼겹살은 200t 규모를 확보했다. 행사카드로 전액 결제 시 반값에 판매한다. SSG닷컴에서도 27~28일 구매할 수 있다.

이마트 고래잇 페스타. 이마트 제공

AD

조개도 약 100t 물량을 반값에 판매한다. 신세계포인트 적립 시 '남해안 생굴(250g)'은 6980원, '꼬막(1㎏)'은 6990원, '바지락(1㎏)'은 7990원, '홍가리비(1.5㎏)'는 9990원에 선보인다. '신선 그대로 딸기(500g)'도 다음 달 3일까지 시세보다 30% 이상 저렴한 9984원에 제공한다. 이마트는 이번 행사를 위해 평시 대비 2배 이상 늘린 총 125t 규모의 햇딸기 물량을 공급한다.

가공식품도 대폭 할인에 나선다. 볶음김치의 매콤달콤한 맛을 조화롭게 담은 농심의 글로벌 공략 신제품 '신라면 김치볶음면(4개입)'은 4880원에 이마트 단독 판매한다. 켈로그 인기 시리얼 10종과 대상 종가김치, CJ 비비고 김치 15종 등은 2개 이상 구매 시 50% 할인 혜택을 제공한다.

해외 유명 와이너리와 협업해 한정수량으로 제작한 리미티드 와인도 선보인다. '1865 리미티드 셀렉션 아티잔 까버네소비뇽'은 21% 할인된 2만9800원, '까테나 자파타 32주년 에디션(말벡·샤도네이)'는 33% 할인된 2만4800원에 구매할 수 있다.

이마트 창립 32주년 기념 '고래잇 페스타' 포스터. 이마트 제공

이 밖에 다음 달 1일부터 이마트애플리케이션(앱)을 통해 24인치 스마트 디스플레이 'Great 포터블 스크린'을 49만9000원에 사전 예약 판매하고, 이마트 에이스토어에서는 다음 달 10일까지 아이폰 17 시리즈와 아이폰 에어 전 품목을 행사카드로 전액 결제 시 최대 18개월 무이자 혜택과 함께 7만5000원 상당의 정품 케이스를 100원에 판매한다.





AD

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 "지난 32년 동안 이마트를 이용해주신 고객 여러분의 성원에 보답하고자 이번 고래잇 페스타에 역대급 규모의 혜택을 담았다"며 "앞으로도 압도적인 가격 경쟁력을 기반으로 생활 물가 부담을 실질적으로 낮추며 고객 만족을 더욱 강화할 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>