공부하면 돈 준다던 앱 파산…협업 '미미미누' "피해끼쳐 죄송"

윤슬기기자

입력2025.11.25 08:33

공부앱 파산에 이용자 환급 지연
학생·취준생 피해 확산
미미미누 "상황 파악 못해 죄송"

189만 구독자를 보유한 입시·교육 유튜버 미미미누(본명 김민우)가 자신이 광고했던 교육 애플리케이션 업체가 파산하면서 보증금 반환이 지연되고 있는 사태에 대해 사과했다.


24일 미미미누 유튜브 커뮤니티를 통해 "오늘 갑작스럽게 파트타임스터디 홍보팀으로부터 서비스 운영 종료 안내 메일을 받았다"며 "곧바로 구체적인 상황 설명을 요청했으나 담당자 퇴사로 답변을 받지 못했다"고 밝혔다.


앞서 미미미누는 자신의 채널에서 인공지능(AI) 기반 공부 챌린지 앱인 파트타임스터디의 광고를 진행한 바 있다. 파트타임스터디는 사용자들에게 최대 20만원의 보증금을 받는데, 사용자가 설정한 목표 공부 시간을 달성하면 보증금을 환급받고 추가로 '스터디 크래딧'을 보상받을 수 있다. 학생들 사이에서는 '공부하면서 돈 버는 앱'으로 알려졌다.


그는 "파트타임스터디 공식 홈페이지를 통해 서비스를 운영하던 (주)스터디워크가 파산 절차를 진행하게 돼 가입자분들의 보증금 환급이 채권자 등록 절차로 넘어가 지연되고 있다는 사실을 인지했다"며 "우선 신규 가입자의 피해를 막기 위해 채널 내 광고부터 빠르게 삭제 조치했다"고 설명했다.


미미미누는 "해당 서비스 광고 집행 전 아래 검수 절차를 진행하였으나, 광고 집행 완료 이후 발생한 업체 내부 경영 악화까지는 파악하기 어려웠다"며 "채널 광고를 신뢰하고 해당 서비스를 이용해주신 시청자분들께 피해를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다"고 말했다.


아울러 "현재 주요 관계자들과 연락을 시도 중"이라며 "구체적인 답변을 듣는 대로 추가 공지를 조속히 하겠다"고 밝혔다.


피해자들은 "수험생들에게는 피 같은 돈"이라며 빠른 보증금 반환을 호소하고 있다. 한 피해자는 "보증금 20만원 환급 신청을 3일 전에 했는데 계속 출금이 안 되더라. 오늘 보니 파산 공지가 올라왔다"며 나는 하루아침에 채권자가 됐다. 머리를 한 대 얻어맞은 기분이다"고 호소했다. 다른 피해자는 "현재 피해 단톡방에 860명 이상이 모였다"며 "아마 인지 못한 실제 피해자는 훨씬 많은 것"이라고 했다.


폰지사기(다단계 금융사기 수법)를 의심하는 목소리도 나온다. 한 누리꾼은 "이 회사는 최근에 미미미누, 가수 딘딘 등의 유명인의 이미지를 활용하여 홍보했고, 맡기는 예치금 또한 증액을 시켰다"며 "이런 방식으로 돈을 모으고 당일 일방적인 (파산) 통보했다"고 지적했다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

