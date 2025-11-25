“대학이 곧 스타트업 본사”… 동명대 창업학과, 신입생 On-Boarding Day!

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'취업이 아닌 창업'. 동명대 창업학과 신입생들에게는 입학과 동시에 기업의 문을 여는 특별한 미션이 생겼다.

동명대 창업학과는 신입생들이 전공과 학과 문화를 이해하고 초기에 창업 역량을 갖출 수 있도록 돕기 위해 지난 11월 22일 본관107호에서 2025학년도 신입생 'On-Boarding Day'를 개최했다.

창업학과 신입생 환영회. 동명대 제공

이날 행사는 ▲학과 소개와 교육과정 안내 ▲창업학의 진로와 산업 트렌드 강연 ▲창업 사례 발표 ▲캠퍼스 창업지원 제도 설명 등 실질적인 정보 제공 등으로 이어졌다.

팀 빌딩 워크숍은 신입생들이 서로 협력하고 문제를 해결하는 활동을 통해 창업에 필요한 협업 역량을 기르는 데 중점을 뒀다.

재학생 창업팀·창업자의 경험을 듣는 선배 멘토링 세션도 마련돼, '학과 생활에서 어떻게 창업 아이템을 찾는지', '초기 팀 구성의 중요성' 등 실제 경험을 바탕으로 한 조언을 생생하게 전달했다.





창업학과장 노성여 교수는 "온보딩 데이는 신입생들이 창업학과의 학문적 특성과 창업 생태계를 이해하고, 대학 생활의 첫걸음을 힘차게 내딛도록 돕는 프로그램"이라며 "학생들이 창업가 정신을 함양하고 실전형 창업 역량을 키울 수 있도록 다양한 교육과 지원을 확대하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

