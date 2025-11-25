본문 바로가기
퀀팃투자자문, 우리은행 퇴직연금 AI 투자일임 서비스

박형수기자

입력2025.11.25 08:24

퀀팃투자자문이 퇴직연금 시장에 출사표를 던지고 주도권 확보 경쟁에 본격 돌입한다.


인공지능(AI) 투자 핀테크기업 퀀팃투자자문은 25일 우리은행 고객들을 위한 개인형 퇴직연금(IRP) 투자 일임 서비스를 시작했다고 밝혔다.


퀀팃투자자문의 투자 일임 서비스는 AI가 개인의 투자성향 및 시장데이터를 분석해 설계한 알고리즘을 기반으로 펀드, ETF 등을 기초자산으로 포트폴리오로 제공함으로써 안정적인 자산 배분과 시장 변화에 대응할 수 있도록 설계된 전략을 제공한다. 시장의 불확실한 움직임에 맞춰 정기적이고 체계적인 자동 리밸런싱(포트폴리오 조정)을 통해 빠르게 대응하며 투자자의 번거로움을 줄여준다. 매달 계좌 운용 현황을 직관적으로 파악할 수 있는 월별 리포트도 발간한다.


업계 내 낮은 수수료(운용보수 년 0.24%, 성과보수 년 7% 중 택1) 체계를 채택, 투자자의 장기적인 연금자산 형성 과정에서 비용 부담을 최소화하도록 설계했다.


이번 서비스는 우리은행 우리원(WON)뱅킹 앱에서 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌와 연동해 일임계약을 체결한 후 운용할 수 있다.


퀀팃투자자문은 지난해 12월 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스에 대해 혁신금융서비스 사업자로 선정됐다. 우리자산운용·우리은행과 컨소시엄을 구성해 서비스 출시를 위해 3사가 함께 개발, 자문, 운영지원 등 협업해 서비스를 출시했다.


퀀팃투자자문은 개인 고객을 대상으로 한 디지털 자산관리 서비스 '플랜팃(Plantit)'을 운영하고 있다. 애플리케이션(앱)으로 쉽게 접할 수 있는 플랜팃은 '고객의 자산이 꾸준히 자라나는 경험'을 핵심 가치로 장기적인 자산관리를 위한 체계적 성장을 지원하는 것에 집중하고 있다.


송성환 퀀팃투자자문 대표는 "우리은행 퇴직연금 투자 일임 서비스를 시작으로 향후 다양한 연금사업자들과의 협업을 통해 퇴직연금 시장에 안정적으로 안착할 수 있도록 노력하겠다"고 설명했다.


이어 "퇴직연금은 개인의 노후를 책임지는 중요한 소득원 중 하나"이며 "데이터를 기반으로 한 객관적인 관리를 위해 무엇보다 정교한 AI가 요구되는 만큼 여기에 최적화된 AI를 개발하고 확산시키는데 앞장설 것"이라고 덧붙였다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
