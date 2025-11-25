본문 바로가기
삼표시멘트, 삼척시와 '생활폐기물 직매립 제로' 업무협약

이서희기자

입력2025.11.25 08:19

자원순환단지 조성 공동 추진 등 약속

삼표시멘트는 삼척시와 '생활폐기물 직매립 제로 실현을 위한 상생협력' 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

삼표시멘트, 삼척시와 '생활폐기물 직매립 제로' 업무협약 배동환(오른쪽 세 번째) 삼표시멘트 대표와 박상수(왼쪽 세 번째) 삼척시장이 지난 21일 삼척시청 소회의실에서 '생활폐기물 직매립 제로 실현을 위한 상생 협력' 업무협약을 체결하고 있다. 삼척시청
이번 협약은 삼척시가 자원 순환단지 조성을 통한 친환경 도시로 나아가기 위한 것으로, 지역 향토기업인 삼표시멘트가 힘을 보태 지자체·기업 간 협력 기반의 사회환원사업을 추진한다는 취지에서 이뤄졌다.


주요 내용은 자원 순환단지 조성 공동 추진, 단지 조성에 따른 인허가 협력, 행정·재정적 지원 등이다. 특히 삼척시가 추진 중인 생활자원 회수센터 이전 사업, 공사장 생활폐기물 재활용 선별시설 설치 사업, 향후 가연성 생활폐기물 연료화 전처리시설 증설 협력 등 삼척시의 핵심 자원순환 인트라 사업들에 삼표시멘트가 동반 참여하게 된다.


이번 협약을 통해 삼척시는 생활폐기물 직매립 금지 정책에 선제적으로 대응하고, 매립장 사용기간이 연장되는 등 실질적인 경제적 효과도 가져올 것으로 기대하고 있다. 삼표시멘트 역시 지자체 폐기물 정책에 공동 참여함으로써 기업의 친환경 이미지가 제고될 것으로 기대한다.


삼척시 관계자는 "삼표시멘트가 협약에 따라 조성부지 일부를 무상으로 제공하는 등 적극적으로 협력해 지속 가능한 친환경 도시 구현에 큰 힘이 되고 있다"고 말했다. 삼표시멘트 관계자는 "삼척시가 지속 가능 친환경 도시 전환의 도약대를 마련하는 데 일조하겠다"며 "앞으로도 다양한 분야에서 사회공헌활동을 지속해서 확대하며 지역사회와 상생하고 협력해 동반성장을 이어가겠다"고 했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

