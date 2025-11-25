강릉시, 인도네시아 국제 교통 정상회의 참석…내년 ITS 세계총회 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 국토교통부, 2026 강릉 ITS 세계총회 조직위원회와 함께 11개월 앞으로 다가온 2026 강릉 ITS 세계총회의 인지도를 높이고 전 세계 모빌리티 관계자들의 관심과 참여를 독려하기 위하여, 오는 26일부터 27일까지 인도네시아 자카르타에서 개최되는 '2025 인도네시아 국제 교통 정상회의(IITS)'에 참가한다.

12개 아시아·태평양 지역 국가 정부기관·기업을 포함한 500여 명이 참가하는 이 행사는 지난해 개최된 '2024 자카르타 ITS 아태총회'를 통해 시작된 남반구 지역 국가들의 지속가능한 교통 혁신을 위해 마련된 중요한 자리로, 강릉시는 2026 강릉 ITS 세계총회의 홍보를 위하여 아태지역 회원국 ITS 협회 및 관련 기관과의 적극적인 교류를 도모한다.

지난해 2024 자카르타 ITS 아태총회에서 체결한 '강릉시-ITS 인도네시아 업무협약'을 바탕으로 강릉시와 인도네시아는 상호 간 지속적인 정보공유 및 교류를 시행하고 있으며, 이번 행사에서도 김홍규 강릉시장이 직접 인도네시아 주요 지방정부 관계자와의 면담을 통해 지능형교통시스템 운영 노하우 교류 및 2026 강릉 ITS 세계총회 지원 및 참여 등 다양한 분야에서 긴밀한 협력을 논의할 예정이다.

한편, 행사기간 동안 2026 ITS 세계총회 조직위원회에서 행사장 내 강릉총회 홍보부스를 운영하며, IITS 행사 주최 측에서 마련해준 강릉 특별 세션을 통해 2026 강릉 ITS 세계총회 준비상황과 강릉시 ITS 구축사업 성과를 발표하는 등 개최도시로서의 글로벌 인지도 제고에도 총력을 기울인다.





김홍규 강릉시장은 "2026 강릉 ITS 세계총회는 아태지역 국가 및 기업 간 협력을 한층 더 공고히 하고 기술 경쟁력을 제고할 수 있는 기회의 장이 될 것"이라며 "이번 행사를 통해 아태지역 전문가와 기업을 적극 유치해 강릉총회의 성공적인 개최를 위한 토대를 차근차근 다져나가도록 하겠다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

