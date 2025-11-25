본문 바로가기
장동혁 "우리끼리 싸우면 져"…국힘 대변인 "한동훈과 안싸운다는 건 아냐"

김성욱기자

입력2025.11.25 08:25

장동혁, 당협위원장들 만난 자리에서
"우리끼리 싸우는 것 자체가 프레임"
이준우 "갈등·반목 잠시 접어두잔 것"

장동혁 국민의힘 대표가 내년 지방선거를 앞두고 "우리끼리 싸우는 것 자체가 프레임"이라고 발언한 가운데, 같은 당 이준우 대변인은 "한동훈 전 대표와 싸우지 않겠다는 이야기가 전혀 아니다"라고 선을 그었다. 이 대변인은 24일 YTN 라디오 '김준우의 뉴스정면승부' 인터뷰에서 "우리 안의 갈등을 잠시 접어두고 더불어민주당과 이재명 정권을 향해 싸우자는 취지"라고 말했다.


장동혁 "우리끼리 싸우면 져"…국힘 대변인 "한동훈과 안싸운다는 건 아냐" 장동혁 국민의힘 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 김현민 기자
이 대변인은 "(우리끼리 싸우면 진다는 것은) 한 전 대표가 당을 이끌 때도 나왔던 이야기"라며 "계속 그 얘기를 했는데도 우리 안의 갈등을 해결하지 못해서 결국 정권을 헌납하는 상황이 벌어졌다"고 진단했다. 이어 "이걸 우리가 다시 반복하지 말고, 내년 지방선거를 앞두고 있으니 우리 안의 갈등과 반목을 잠시 접어두고 대동단결해서 상대를 보고 싸워야 한다는 것"이라고 덧붙였다.


앞서 장 대표는 같은 날 서울 마포구에서 열린 '국민의힘 2025 전국원외당협위원장 워크숍'에서 "민주당은 정권 시작하자마자 3대 특검을 풀어놓고 내년 지방선거까지 이 프레임으로 싸우며 대한민국 시스템을 계속 무너뜨릴 것"이라며 "움츠러들어서 우리끼리의 싸움을 하기 전에 당당하게 나서서 이재명·민주당과 싸워야 한다"고 말했다.


12·3 비상계엄 1년을 맞아 당내 일각에서 대국민 사과 또는 윤석열 전 대통령과의 절연 선언을 해야 한다는 주장이 나오는 것에 대해 "우리가 무슨 말을 하면 민주당이 이 전쟁을 끝내주나. 고개를 숙이면 고개를 부러뜨리고 허리를 숙이면 허리를 부러뜨릴 것"이라고 했다. 이어 "나라를 망가뜨리는 건 민주당이고 법치를 무너뜨리는 건 이재명인데 왜 우리가 움츠러들고 뒤로 물러나야 하냐"며 "이제 우리의 싸움터로 끌고 와서 새로운 체제 전쟁을 해야 한다"고 강조했다.


장동혁 "우리끼리 싸우면 져"…국힘 대변인 "한동훈과 안싸운다는 건 아냐" 송언석 국민의힘 원내대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

원내 지도부에서도 사과·절연 등의 논의는 없었던 것으로 전해졌다. 최수진 국민의힘 원내 수석대변인은 같은 날 국회에서 열린 국민의힘 의총 뒤 '계엄 1년을 맞아 윤 전 대통령 절연이나 계엄 사과를 해야 한다는 논의가 있었냐'는 물음에 "하나도 없었다"고 답했다. 그는 "민주당이 악법을 계속 쏟아낼 것으로 예측되고, 제1야당으로서 국민들에게 (악법을) 소상히 알리고 강경 투쟁해야 한다는 데 의견이 모였다"고 말했다.


신동욱 국민의힘 최고위원은 지난 21일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼' 인터뷰에서 윤 전 대통령과의 절연에 대해 "대체로 그런 취지의 방향으로 가는 게 맞는다"고 말했다. 한지아 의원도 CBS 라디오 '박재홍의 한판 승부' 인터뷰에서 "107명 의원 전원과 당협위원장들이 함께 비상계엄 사과, '새벽 후보 교체' 사과, 그리고 윤 전 대통령과의 절연 선언을 해야 한다"며 "이 세 가지가 선행돼야 국민에게 전달하는 메시지에 힘이 실린다"고 했다. 그러면서 "대통령과의 인간적인 정 같은 건 없어야 한다. 박절하게 절연해야 한다"고 주장했다.




김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
