성동구, 국토부 주관 ‘스마트도시’ 3회 연속 인증

‘스마트포용도시’ 위상 재확인

스마트쉼터·횡단보도 등 스마트 인프라 구축

서울 성동구(구청장 정원오)가 올해 ‘스마트도시’ 인증을 획득하며 2021년 최초 인증에 이어 세 번째 ‘스마트도시’ 인증이라는 쾌거를 달성했다. 이로써 성동구는 2027년까지 ‘스마트도시’ 자격을 유지하게 됐다.

성동구를 방문한 태국 지방정부 관계자들에게 스마트 정책 소통 시스템을 설명하고 있는 정원오 성동구청장. 성동구 제공.

국토교통부가 2021년부터 운영 중인 ‘스마트도시 인증제’는 혁신성, 거버넌스 및 제도, 서비스 기술·인프라 등 3개 분야를 평가해 3등급 이상 기관에 인증을 부여한다. 올해 성동구는 인구 50만명 미만 중소도시 부문에서 우수 지자체로 선정되며 ‘스마트포용도시’로서의 위상을 재확인했다.

성동구는 전국 최초로 ‘스마트포용도시’ 비전을 선포하고, 지방자치단체 최초로 국 단위 전담 조직인 ‘스마트포용도시국’ 구성 및 운영을 중심으로 다양한 스마트 사업을 추진해 왔다. 주민 제안을 정책에 반영하는 ‘성동형 리빙랩’ 운영, 성수동 IT·첨단기업과 협력해 지속가능한 스마트도시 모델을 구축하고, ‘성동형 스마트쉼터’, ‘스마트횡단보도’, ‘스마트흡연부스’ 등 생활밀착형 스마트 인프라를 선도적으로 조성했다.

특히 ‘성동형 스마트쉼터’는 2020년 도입 이후 중형 28곳, 소형 28곳 등 총 56개소가 설치되며 누적 이용자 1270만명을 돌파했고, 영국 ‘그린월드 어워즈’와 이탈리아 ‘A'디자인 어워드’ 수상으로 국제적 위상도 높였다. 이외에도 ‘성동형 스마트횡단보도’, ‘스마트빗물받이’, ‘스마트도시통합운영센터’ 등 전방위적 스마트 기술 도입으로 지속가능한 도시 운영 모델을 구축했다.





정원오 성동구청장은 “이번 인증은 구민, 기업, 행정이 함께 이뤄낸 결과이자, 성동구가 대한민국 대표 스마트도시로 자리매김했다는 의미”라며, “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 생활밀착형 스마트 사업을 확대하고, 누구도 소외받지 않는 ‘스마트포용도시’ 구현을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

성동구청 앞 ‘성동형 스마트 횡단보도’ 조성 모습. 성동구 제공.





