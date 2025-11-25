성남시, 제8회 대한민국주거복지문화대상 '상생상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주거취약계층 주거상향 지원·환경개선 등

공공주거복지 정책 성과 인정받아

경기 성남시(시장 신상진)는 2025년 '제8회 대한민국주거복지문화대상' 기관 부문 상생상(우수상)을 수상했다고 25일 밝혔다.

성남시장이 2025 대한민국주거복지문화대상 상생상 표창장을 들고 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

'대한민국주거복지문화대상'은 2018년부터 주거복지 증진에 기여한 기관과 개인을 발굴해 우수사례를 널리 알리고자 매년 시행되는 상으로, 주거복지문화운동본부가 주최하고 국토교통부가 후원한다.

성남시는 2023년 주거복지센터를 설립한 이후 이를 중심으로 △주거취약계층 주거상향 지원 △취약계층 주거환경 개선 △저장강박 의심가구 환경개선 지원 등 공공주거복지 전반에서 실효성 있는 정책을 추진해 높은 평가를 받았다.

특히 올해 처음으로 대한민국주거복지문화대상에 참여한 뒤, 지역의 협력과 연대를 기반으로 주거안전망을 강화한 점이 돋보여 기관 부문 상생상(우수상)을 수상하게 됐다.





신상진 성남시장은 "이번 수상은 성남시가 추진해 온 공공주거복지가 시민의 삶의 질을 높이는 데 실질적인 효과를 거두고 있다는 의미"라며 "앞으로도 현장에서 필요한 주거복지 정책을 적극 발굴해 시민이 체감할 수 있는 서비스를 확대하겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

