[누리호 4차 발사]누리호 발사대 이송 '비 예보'로 지연…오늘 중 기립은 진행

김종화기자

입력2025.11.25 07:55

연료·전력 연결 등 핵심 점검 오후까지 이어져

한국형발사체 누리호 4차 발사를 이틀 앞둔 25일 발사체의 발사대 이송이 오전 비 예보로 인해 다소 늦춰졌다.


우주항공청과 한국항공우주연구원은 이날 오전 7시 20분 발사대 이송을 시작할 예정이었으나, 8시 무렵 강수 가능성이 제기되면서 기상 상황을 다시 점검한 뒤 오전 9시경 최종 이송 시각을 결정하기로 했다.

[누리호 4차 발사]누리호 발사대 이송 '비 예보'로 지연…오늘 중 기립은 진행 지난 9월 16일 전남 고흥군 나로우주센터에서 누리호가 4차 발사를 앞두고 최종 시험을 위해 발사대에 기립하고 있다. 연합뉴스 제공
항우연은 오전 6시 발사준비위원회를 열어 기상 정보를 종합 검토한 뒤 이같이 결정했다. 다만 작업 일정 조정을 통해 당초 계획한 27일 새벽 발사는 차질 없이 진행될 것이라고 밝혔다.


누리호는 조립동에서 발사대까지 약 1.8㎞를 무인 특수이동차량(트랜스포터)에 실려 시속 1.5㎞ 속도로 이동한다. 이송에만 한 시간 남짓이 걸리며, 발사대 도착 이후에는 오전 중 발사대 위에 기립 작업을 마칠 예정이다.


오후에는 누리호에 전력을 공급하고 연료와 산화제 주입을 위한 엄빌리컬 케이블 연결, 추진제 누설 여부를 확인하는 기밀 점검 등 기본 절차가 이어진다. 이상이 없다면 저녁 7시쯤 모든 준비가 마무리될 전망이다.


이번 4차 발사는 한국형발사체 고도화사업의 첫 번째 발사로, 기술 검증을 넘어 민간 주도 제작 전환의 첫 사례라는 점에서도 의미가 크다. 앞선 발사까지 제작 총괄을 맡았던 항우연 대신, 이번에는 체계총괄기업인 한화에어로스페이스가 처음으로 누리호 제작을 책임졌다.


발사관리위원회는 기존 3차 발사 때와 달리 발사 전날인 26일 오후 8시에 열리며, 이 자리에서 발사 시각을 최종 확정한다. 현재 예정된 발사 시각은 27일 새벽 00시 54분~01시 14분 사이로, 크게 변경되지는 않을 것으로 보인다.


우주청 관계자는 "기상 상황을 신중하게 평가하기 위해 이송 시각을 조정했지만, 전체 발사 일정은 계획대로 진행 중"이라며 "오늘 중 발사대 기립까지 차질 없이 마무리할 것"이라고 말했다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
