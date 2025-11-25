'대발이 아버지' 이순재씨 별세…91세까지 현역 배우로(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국 방송 역사 함께한 69년

'사랑이 뭐길래'부터 '하이킥'까지

최고령 현역 배우로 활동

연기 열정 불태운 '영원한 현역' 이순재씨 별세 연합뉴스

AD

현역 최고령 배우로 활동해온 이순재씨가 25일 새벽 별세했다. 향년 91세.

유족에 따르면 이씨는 고령에도 철저한 건강관리로 방송, 영화, 연극 등 장르를 구분하지 않고 연기 활동을 펼쳐왔다. 최근까지 연극 '고도를 기다리며'와 KBS 2TV 드라마 '개소리' 등에 출연하며 왕성하게 활동했다.

1934년 함경북도 회령에서 태어난 이씨는 4살 때 조부모를 따라 서울로 내려왔다. 초등학교 시절 해방을 맞았고, 고등학교 1학년 때 한국전쟁을 경험했다.

연기에 눈을 뜬 건 대학 시절이다. 서울대 철학과에 진학한 그는 당시 대학생들의 값싼 취미인 영화 보기에 빠졌고, 영국 배우 로런스 올리비에가 출연한 영화 '햄릿'을 보고 배우의 길을 걸었다.

1956년 연극 '지평선 넘어'로 데뷔한 이씨는 1965년 TBC 1기 전속 배우가 되면서 한국 방송 역사를 함께 했다. 주요 출연 드라마는 '나도 인간이 되련다' '동의보감' '보고 또 보고' '삼김시대' '목욕탕집 남자들' '야인시대' '토지' '엄마가 뿔났다' 등 140편에 달한다. 단역까지 포함하면 셀 수 없을 정도다. 한 달에 서른 편 넘는 작품에 출연한 적도 있다.

연기 열정 불태운 '영원한 현역' 이순재씨 별세

대표작 중 하나인 드라마 '사랑이 뭐길래(1991~1992)'는 시청률 65%를 기록했고, 가부장적인 아버지 '대발이 아버지'로 당시 사회 분위기 속에서 공감을 끌어냈다.

이씨는 사극 전성시대도 이끌었다. '사모곡' '인목대비' '상노' '풍운' '독립문' 등 1970~1980년대 사극에 꾸준히 출연했고, '허준(1999)' '상도(2001)' '이산(2007)' 등을 카리스마 넘치고 묵직한 연기로 히트시켰다.

연기자로서 이미 경지에 올랐지만 이씨는 끊임없이 자신의 연기 스펙트럼을 넓혀갔다. 특히 70대 들어 출연한 시트콤 '거침없이 하이킥(2006)' '지붕 뚫고 하이킥(2009)'에서는 기존의 근엄한 이미지를 벗어던지고 코믹 연기로 큰 사랑을 받았다. '야동 순재' 캐릭터로 어린이 팬들까지 생겼다.

예능 '꽃보다 할배(2013)'에서는 지치지 않는 체력과 의욕 넘치는 모습으로 나이를 잊은 열정을 보여줬다. 빠른 걸음으로 '직진 순재'라는 별명도 얻었다.

구순을 바라보는 나이에도 도전을 멈추지 않았다. 연극 무대로 돌아온 이씨는 '장수상회(2016)' '앙리할아버지와 나(2017)' '리어왕(2021)'에서 열연을 펼쳤다. 특히 '리어왕'에서는 200분 공연의 방대한 대사량을 완벽하게 소화해 찬사받았다.

연기 열정 불태운 '영원한 현역' 이순재씨 별세

2023년에는 연출자로 첫발을 내디뎠다. 러시아 문호 안톤 체호프의 희곡 '갈매기'를 후배 배우들과 함께 대극장 무대에 올렸다.

지난해에도 연기 열정은 식지 않았다. 10월 건강 문제로 활동을 잠정 중단하기 전까지 연극 '고도를 기다리며'와 KBS 2TV 드라마 '개소리' 등에 출연하며 마지막 연기 혼을 불태웠다. 공로를 인정받아 지난해 KBS 연기대상에서 역대 최고령 대상 수상자가 됐다.

이씨는 한평생을 연기에 바쳐왔지만 제14대 국회의원을 지내는 등 잠시 정치권에 몸을 담기도 했다. 1992년 14대 총선에서 당시 여당인 민주자유당 후보로 서울 중랑갑 선거구에 출마해 당선됐고, 이후 민자당 부대변인과 한일의원연맹 간사 등을 역임했다.





AD

그는 연기자를 지망하는 학생들에게도 꾸준히 관심을 가졌으며, 최근까지 가천대 연기예술학과 석좌교수로 학생들을 가르쳤다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>