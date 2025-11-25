본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'대발이 아버지' 이순재씨 별세…91세까지 현역 배우로(종합)

이종길기자

입력2025.11.25 07:48

수정2025.11.25 07:51

시계아이콘01분 22초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

한국 방송 역사 함께한 69년
'사랑이 뭐길래'부터 '하이킥'까지
최고령 현역 배우로 활동

'대발이 아버지' 이순재씨 별세…91세까지 현역 배우로(종합) 연기 열정 불태운 '영원한 현역' 이순재씨 별세 연합뉴스
AD

현역 최고령 배우로 활동해온 이순재씨가 25일 새벽 별세했다. 향년 91세.


유족에 따르면 이씨는 고령에도 철저한 건강관리로 방송, 영화, 연극 등 장르를 구분하지 않고 연기 활동을 펼쳐왔다. 최근까지 연극 '고도를 기다리며'와 KBS 2TV 드라마 '개소리' 등에 출연하며 왕성하게 활동했다.


1934년 함경북도 회령에서 태어난 이씨는 4살 때 조부모를 따라 서울로 내려왔다. 초등학교 시절 해방을 맞았고, 고등학교 1학년 때 한국전쟁을 경험했다.


연기에 눈을 뜬 건 대학 시절이다. 서울대 철학과에 진학한 그는 당시 대학생들의 값싼 취미인 영화 보기에 빠졌고, 영국 배우 로런스 올리비에가 출연한 영화 '햄릿'을 보고 배우의 길을 걸었다.


1956년 연극 '지평선 넘어'로 데뷔한 이씨는 1965년 TBC 1기 전속 배우가 되면서 한국 방송 역사를 함께 했다. 주요 출연 드라마는 '나도 인간이 되련다' '동의보감' '보고 또 보고' '삼김시대' '목욕탕집 남자들' '야인시대' '토지' '엄마가 뿔났다' 등 140편에 달한다. 단역까지 포함하면 셀 수 없을 정도다. 한 달에 서른 편 넘는 작품에 출연한 적도 있다.


'대발이 아버지' 이순재씨 별세…91세까지 현역 배우로(종합) 연기 열정 불태운 '영원한 현역' 이순재씨 별세

대표작 중 하나인 드라마 '사랑이 뭐길래(1991~1992)'는 시청률 65%를 기록했고, 가부장적인 아버지 '대발이 아버지'로 당시 사회 분위기 속에서 공감을 끌어냈다.


이씨는 사극 전성시대도 이끌었다. '사모곡' '인목대비' '상노' '풍운' '독립문' 등 1970~1980년대 사극에 꾸준히 출연했고, '허준(1999)' '상도(2001)' '이산(2007)' 등을 카리스마 넘치고 묵직한 연기로 히트시켰다.


연기자로서 이미 경지에 올랐지만 이씨는 끊임없이 자신의 연기 스펙트럼을 넓혀갔다. 특히 70대 들어 출연한 시트콤 '거침없이 하이킥(2006)' '지붕 뚫고 하이킥(2009)'에서는 기존의 근엄한 이미지를 벗어던지고 코믹 연기로 큰 사랑을 받았다. '야동 순재' 캐릭터로 어린이 팬들까지 생겼다.


예능 '꽃보다 할배(2013)'에서는 지치지 않는 체력과 의욕 넘치는 모습으로 나이를 잊은 열정을 보여줬다. 빠른 걸음으로 '직진 순재'라는 별명도 얻었다.


구순을 바라보는 나이에도 도전을 멈추지 않았다. 연극 무대로 돌아온 이씨는 '장수상회(2016)' '앙리할아버지와 나(2017)' '리어왕(2021)'에서 열연을 펼쳤다. 특히 '리어왕'에서는 200분 공연의 방대한 대사량을 완벽하게 소화해 찬사받았다.


'대발이 아버지' 이순재씨 별세…91세까지 현역 배우로(종합) 연기 열정 불태운 '영원한 현역' 이순재씨 별세

2023년에는 연출자로 첫발을 내디뎠다. 러시아 문호 안톤 체호프의 희곡 '갈매기'를 후배 배우들과 함께 대극장 무대에 올렸다.


지난해에도 연기 열정은 식지 않았다. 10월 건강 문제로 활동을 잠정 중단하기 전까지 연극 '고도를 기다리며'와 KBS 2TV 드라마 '개소리' 등에 출연하며 마지막 연기 혼을 불태웠다. 공로를 인정받아 지난해 KBS 연기대상에서 역대 최고령 대상 수상자가 됐다.


이씨는 한평생을 연기에 바쳐왔지만 제14대 국회의원을 지내는 등 잠시 정치권에 몸을 담기도 했다. 1992년 14대 총선에서 당시 여당인 민주자유당 후보로 서울 중랑갑 선거구에 출마해 당선됐고, 이후 민자당 부대변인과 한일의원연맹 간사 등을 역임했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그는 연기자를 지망하는 학생들에게도 꾸준히 관심을 가졌으며, 최근까지 가천대 연기예술학과 석좌교수로 학생들을 가르쳤다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기