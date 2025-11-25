본문 바로가기
LG채널, 새로운 로고 단장하고 글로벌 성장 가속

장희준기자

입력2025.11.25 10:00

시계아이콘01분 13초 소요
지역별 맞춤형 서비스까지 탑재

LG전자가 독자 스마트TV 플랫폼 'webOS'의 FAST(Free Ad-supported Streaming TV·광고 기반 무료 스트리밍) 서비스인 'LG채널'을 새롭게 단장하며 성장 가속에 나선다.


LG전자는 이달 말부터 LG채널을 서비스하는 글로벌 33개 국가에 신규 로고와 고객 친화적인 UX(사용자 경험)로 한층 진화한 신기능을 선보인다고 25일 밝혔다. 10년 만에 새롭게 공개하는 로고는 LG채널(LG Channels)의 C와 H를 겹친 디자인으로, 다양한 콘텐츠와 시청자가 만나는 즐거운 순간을 도형이 교차하는 모양으로 표현했다. 에너지와 활기를 느낄 수 있는 색감, 국적과 언어를 초월한 직관적인 디자인으로 글로벌 고객과 소통하겠다는 취지다.


LG채널, 새로운 로고 단장하고 글로벌 성장 가속 LG전자가 LG채널 서비스 10년을 맞아 글로벌 33개국에 새로운 로고와 고객 친화적으로 진화한 기능을 선보인다. LG전자
서비스 전반의 다양한 기능 업그레이드도 진행된다. 원하는 콘텐츠를 쉽고 빠르게 즐길 수 있는 고객 친화적 기능으로 시청 패턴과 라이프스타일에 기반한 맞춤형 시청 경험을 제공한다.


먼저 편리하게 취향을 탐색할 수 있도록 개인 맞춤형 콘텐츠 추천 기능을 강화한다. 홈 화면에서 인공지능(AI) 알고리즘을 통해 고객의 시청 이력과 취향을 반영한 콘텐츠를 추천하고, 프로그램 종료 시점에도 연관 콘텐츠를 추천해 시청 흐름이 끊기지 않게 지원한다.


여러 채널을 오가며 콘텐츠를 탐색하면서 느끼는 피로감을 줄이고 보고 싶은 채널에 더욱 간편하게 접근할 수 있는 기능도 추가된다. 리모컨의 'OK' 버튼만 누르면 콘텐츠를 그대로 시청하면서 보고 있는 채널 정보와 전체 TV 채널 가이드 등을 편리하게 확인할 수 있다.


이 밖에도 시청 환경을 세심하게 고려해 문화·언어·시청습관에 맞춘 지역별 특화 서비스를 추가한다. 미국에선 새롭게 선보이는 콘텐츠 리스트를 미리 예고하는 업커밍 기능에 시청 예약 및 알림 기능을 더한다. 열성 스포츠 팬층이 두터운 미국에서 스포츠 경기 시작을 놓치지 않을 수 있게 하는 필수 기능이 될 전망이다. 유럽에선 다양한 지역 언어를 사용하는 특성을 고려해 원하는 언어를 선택해 콘텐츠를 감상할 수 있는 멀티 오디오 기능을 제공한다. 아랍권에선 오른쪽에서 왼쪽으로 글자를 읽는 시청자를 위해 새롭게 설계한 앱 인터페이스를 선보인다.


LG webOS에 탑재된 LG채널은 2015년 한국에서 서비스를 시작한 뒤 지난 10년간 북미·유럽·중남미 등으로 서비스를 확대하며 글로벌 33개국에서 4000여개 채널을 제공하고 있다. 각 국가에 맞는 언어를 지원하는 webOS 기반 서비스로 별도의 언어 설정 없이 간편하게 이용할 수 있다. 스마트 기능을 강화한 매직 리모컨을 활용하면 직관적인 콘텐츠 탐색이 가능하다.


조병하 LG전자 webOS플랫폼사업센터장(전무)은 "LG채널만의 즐거움을 담아낸 새로운 로고와 고객 친화적 서비스로 고객의 시청 경험을 혁신하며 시장 리더십을 강화하겠다"고 했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
