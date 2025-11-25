본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

지니언스, 아태 보안 시장 공략 강화…'파트너·솔루션 데이 2025'

박형수기자

입력2025.11.25 07:42

시계아이콘01분 07초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

사이버 보안 전문업체 지니언스는 인도네시아 현지 파트너사 피티 프로스페라 아스윈드라 테크놀로지(PTA)와 함께 '지니언스 파트너 앤 솔루션 데이 2025'를 성공적으로 개최했다고 25일 밝혔다.


현지 파트너사 PTA는 2017년 설립된 IT 보안 전문 유통사로, 파트너 중심의 협력 모델과 실행력을 바탕으로 인도네시아 보안 생태계 발전을 선도하고 있다.


지난 11일부터 12일까지 인도네시아 자카르타 애슐리 호텔에서 열렸다. 11일에는 파트너 세션, 12일에는 고객 세션을 각각 진행했다. 비즈니스 협력 강화와 기술 교류, 공동 성장 전략을 등 다양한 프로그램을 준비했다. 지니언스는 ▲NAC ▲인사이츠 E ▲ZTNA 등 핵심 솔루션을 중심으로 한 통합 보안 전략과 현지 보안 컴플라이언스 대응 방안을 공유했다.


지니언스는 '파일리스(Fileless) 기반 랜섬웨어 공격 대응 방안'을 주제로, NAC 역할을 중점적으로 소개했다. 랜섬웨어가 공격 확산을 위해 횡적 이동을 수행한다는 점에 주목해 NAC의 '최소 권한 접근 제어' 기능이 감염 단말의 네트워크 이동을 차단하거나 지연시킬 수 있다는 점을 강조했다.


NAC 단독 대응을 넘어 통합 단말 보안 플랫폼 '지니안 인사이츠 E'와의 연계 시나리오도 선보였다. 두 솔루션을 함께 활용하면 EDR에서 탐지한 위협 정보를 기반으로 NAC가 즉각적인 네트워크 격리를 수행할 수 있다. 네트워크부터 엔드포인트까지 아우르는 통합 가시성과 대응력을 확보할 수 있다.


지니안 인사이츠 E는 EDR을 기반으로 백신(AV), 안티랜섬웨어, 매체제어 기능을 통합한 단말 보안 플랫폼이다.


지니언스는 '지니안 ZTNA'를 통한 제로트러스트 구현 전략과 '지니안 NAC'을 활용한 실제 고객 사례도 함께 소개했다. 또한 지니안 인사이츠 E의 통합 보안 관리 데모 세션을 통해 참석자들이 엔드포인트와 네트워크를 연계한 보안 운영 환경을 직접 체험할 수 있도록 했다.


나세일 지니언스 해외사업본부 이사는 "행사를 통해 인도네시아를 비롯한 아태지역 시장 공략을 위한 중요한 발판을 마련했다"며 "현지 파트너와 함께 지속 가능한 사이버 보안 역량을 강화하고, NAC?인사이츠E?ZTNA 통합 전략을 기반으로 시장 확산에 박차를 가할 것"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

지니언스는 인도네시아를 비롯해 태국, 말레이시아 등 주요 아태 지역에서 영역을 지속해서 확대하고 있다. 지니안 NAC는 온프레미스와 클라우드 방식을 모두 지원해 다양한 고객 환경에 유연하게 대응할 수 있다. 최근 제조업 중심의 인도네시아 시장에서 신규 수주 성과를 달성하는 등 구체적인 성과를 거두고 있다.


지니언스, 아태 보안 시장 공략 강화…'파트너·솔루션 데이 2025'
AD



박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기