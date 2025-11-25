본문 바로가기
화성시, 2040년 인구 154만명…경기도, 도시기본계획 승인

이영규기자

입력2025.11.25 07:05

경기 화성시 인구가 2040년 150만명을 넘어설 전망이다.


경기도는 24일 화성시가 신청한 '2040년 화성 도시기본계획(안)'을 최종 승인했다.


화성 도시기본계획은 화성시의 미래와 장기발전 방향을 제시하는 최상위 계획으로 지속 가능한 국토관리를 위한 공간정책 및 미래전략을 담고 있다.


2040년 화성시의 목표 계획인구는 통계청 인구추계치와 공공주택지구, 역세권개발사업 등 각종 개발사업으로 유입될 인구를 고려해 154만명(현재 104만명)으로 설정했다.


토지이용계획은 화성시 전체 행정구역(1126.32㎢) 가운데 장래 도시발전에 대비해 개발 가용지 46.85㎢를 시가화 예정용지로 계획하고 시가화된 기존 개발지 102.19㎢는 시가화용지, 나머지 977.28㎢는 보전용지로 확정했다.


화성시 공간구조는 신규 개발사업, 광역고속급행철도(GTX) 등 광역교통망 등에 따른 거점 변화와 균형발전을 고려해 2도심 4부도심 9지역중심으로 계획했다.


화성시, 2040년 인구 154만명…경기도, 도시기본계획 승인 2040년 화성시 도시기본계획
생활권은 동탄, 동부, 중부, 서부 총 4개 권역으로 ▲동탄생활권은 신산업 생태계 구축 및 친환경 생태도시 기반 마련 ▲동부생활권은 광역환승거점 조성을 통한 원도심 정비 및 관광산업 육성 ▲중부생활권은 산·학·연 연계 네트워크 조성 및 녹색관광벨트 구축 ▲서부생활권은 자동차·바이오 등 신성장산업 연계 클러스터 구축과 해양 관광산업 육성을 발전전략으로 제시했다.


교통계획은 대규모 개발사업 지역과 기존 시가지 간 균형발전을 도모하기 위해 주요 생활권을 연계하는 순환도로망 체계 구축, 광역급행철도(GTX-A, C)를 포함한 철도망 계획 등 경기 서부 SOC 대개발과 연계된 기반시설 계획을 반영했다.


김희성 경기도 도시정책과장은 "2040년 화성 도시기본계획 승인에 따라 화성시가 공공주택지구(봉담3·진안), 송산그린시티, 화성 국제테마파크, 역세권 등 개발사업을 통해 지속가능한 도시로 성장함과 더불어 화성시민들의 삶의 질 향상을 기대한다"고 밝혔다.


이번에 승인된 2040년 화성 도시기본계획은 12월 중 화성시 누리집에 공개된다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
