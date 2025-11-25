본문 바로가기
러트닉 "엔비디아 칩 중국수출 여부, 최종 결정은 트럼프가"

김민영기자

입력2025.11.25 06:43

수정2025.11.25 07:41

美, 엔비디아 H200 중국 수출 허용 여부 검토중
경제성장·국가안보 사이 긴장 존재

미국 정부가 엔비디아의 고성능 그래픽처리장치(GPU)의 대중국 수출 허용 여부를 검토한다는 내용이 보도된 가운데 하워드 러트닉 상무부 장관이 최종 판단은 도널드 트럼프 대통령이 할 것이라고 밝혔다.


러트닉 "엔비디아 칩 중국수출 여부, 최종 결정은 트럼프가" 로이터연합뉴스
러트닉 장관은 24일(현지시간) 블룸버그 통신과 인터뷰에서 "그와 같은 결정은 트럼프 대통령의 책상에서 이뤄진다"며 "그가 (엔비디아 칩을) 수출할지 결정할 것"이라고 말했다.


러트닉 장관은 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석을 "가장 잘 이해하고 있다"면서 이와 관련해 다양한 자문역들의 의견을 듣고 있다고 말했다.


그는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국에 칩을 판매하려 하는 데 대해 "그에겐 타당한 이유가 있다"며 "이에 동의하는 사람들도 엄청나게 많다"고 했다.


다만 그는 엔비디아 칩의 중국 수출과 관련해 경제 성장과 국가 안보 사이 긴장이 있다고 언급했다. 그는 "중국에 칩을 판매해 그들이 우리 기술을 계속 사용할 수 있도록 할 것인가, 아니면 '우리는 최고 성능 칩은 팔지 않고 보류한 채 인공지능(AI) 경쟁에 나설 거야'라고 말할 것인가" 등 두 가지 선택지가 있다는 것이다.


러트닉 장관은 "이는 매우 흥미로운 질문"이라면서도 "그(트럼프 대통령)가 모든 정보를 보유하고 있고 수많은 전문가와 상담 중이며 앞으로 나아갈 방향을 결정할 것"이라고 말했다.


블룸버그 통신은 지난 21일 미국 정부가 엔비디아의 GPU 'H200'의 중국 수출 여부에 대해 검토하고 있다고 보도한 바 있다.


H200은 지난 세대 아키텍처인 '호퍼'를 적용한 칩 중 최고 성능 제품으로 최신 '블랙웰' 기반 제품보다는 뒤처지지만, 현재 중국 수출이 허용된 저사양 칩 'H20'보다는 약 두 배 높은 성능을 낸다. 이에 따라 H200의 중국 판매 움직임은 국가안보 강경파들의 반발을 불러올 것으로 예상된다. 다만 황 CEO는 중국이 미국산 기술에 의존하도록 하는 것이야말로 미국이 AI 경쟁에서 승리하는 길이라고 강조해왔다.


트럼프 행정부는 올해 4월 H20의 중국 수출을 금지했다가 중국과의 무역 협상 합의에 따라 이 조치를 해제했다. 그러나 이후 중국 정부가 엔비디아 칩에 보안 문제가 있다며 사실상 제품을 중국 내 데이터센터에 탑재하지 못하도록 한 것으로 알려졌다. 엔비디아는 현재 중국 내 AI 칩 매출이 '0'이라고 밝힌 바 있다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

