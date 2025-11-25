본문 바로가기
젤렌스키 "진정한 평화엔 더 많은 노력 필요"

김민영기자

입력2025.11.25 06:12

젤렌스키, 종전협상 "상당한 성과" 평가
러시아 "美, 평화안 논의 제안 아직 없어”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국 대표단과 종전 협상에서 상당한 성과가 있었다고 평가하면서도 진정한 평화를 이루기 위해서는 아직 더 많은 조치가 필요하다고 말했다.


젤렌스키 "진정한 평화엔 더 많은 노력 필요" 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 19일(현지시간) 터키 앙카라에서 열린 레제프 타이이프 에르도안 대통령과의 공동 기자회견에 참석한 모습. 로이터연합뉴스
젤렌스키 대통령은 24일(현지시간) 크림반도 플랫폼 정상회의에 화상으로 참석해 "미국과 조율 과정에서 극히 민감한 사항들을 포함하는 데 성공했다"며 "하지만 진정한 평화를 이루기 위해서는 훨씬 더 많은 것이 필요하다"고 강조했다.


또 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "협상 대표단 보고를 바탕으로 다음 단계와 시기를 결정할 것"이라며 "필요한 결과를 달성할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.


우크라이나 내에서는 여전히 영토 문제 등과 관련한 레드라인을 강하게 주장하는 목소리가 나오고 있다.


러시아는 미국과 우크라이나 평화 계획에 대해 '직접 만나 논의할 것으로 예상하지만, 아직 구체적으로 정해진 것은 없다'는 입장이다.


우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 이날 수 주 내 미국과 협상할 계획이 있느냐는 질문에 "아직 누가 언제 모스크바에 올 것이라는 구체적인 제안을 받지 않았다"고 답했다.


그러면서도 "미국이 직접 만나서 논의를 시작하기 위해 우리에게 접촉할 것으로 가정하는 것이 자연스러울 것"이라며 미국이 마련한 우크라이나 평화 계획이 러시아, 우크라이나, 유럽과 논의를 거치면서 수정될 것이라 예상했다.


앞서 미국은 28항으로 구성된 평화 협정안을 우크라이나에 제시했는데, 이 계획에 우크라이나 영토 양보, 철군 등 러시아 입장이 대거 반영된 것으로 알려졌다.


드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 같은 날 브리핑에서 '아직 제네바 회담의 결과를 공식적으로 전달받지 못했다'며 "우리는 기다릴 것이다. 명백히 대화가 진행되고 있고 접촉들이 계속될 것이기 때문"이라고 했다.


또 "미디어를 통해 논의하는 것은 불가능하고 부적절하다"며 미국의 평화 계획 세부 내용을 논의하지 않겠다고 강조했다.


그는 러시아가 미국과 접촉·협상하는 데 항상 열려 있지만, 이번 주 양국이 협상할 계획은 없으며 협상에 대한 구체적 내용도 아직 나오지 않았다고 덧붙였다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
