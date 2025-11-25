본문 바로가기
유엔 회원국 44개국 "온라인 스캠 기반 인신매매 급증…국제 공조 시급"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.11.25 02:09

한국 주도로 공동성명 발표

한국을 비롯해 일본, 유럽, 동남아시아 국가 등 유엔 회원국 44개국이 온라인 스캠(사기) 등의 디지털 기반 인신매매 범죄 급증에 깊은 우려를 표명하며 국제사회가 공동 대응에 나설 것을 촉구했다.


유엔 회원국 44개국 "온라인 스캠 기반 인신매매 급증…국제 공조 시급" 한국을 비롯해 일본, 유럽, 동남아시아 국가 등 유엔 회원국 44개국이 24일(현지시간) 온라인 스캠(사기) 등의 디지털 기반 인신매매 범죄 급증에 깊은 우려를 표명하며 국제사회가 공동 대응에 나설 것을 촉구했다. 차지훈 주유엔 대사(가운데)가 공동선언문을 낭독하고 있다. 주유엔 한국대표부 제공.
44개국 대표단은 24일(현지시간) 이 같은 내용을 담은 공동성명을 발표했다.


이들 국가는 이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 열리는 유엔총회 인신매매 대응 고위급 회의 개막을 앞두고 브리핑을 열어 "인신매매 조직들은 분쟁·경제난·디지털 플랫폼을 악용해 범죄 네트워크를 빠르게 확장하고 있고, 피해자들은 강제노동·성착취 등 심각한 인권 유린에 노출돼 있다"며 "이 문제로부터 자유로운 국가는 없다"고 밝혔다. 이어 "특히 온라인 스캠과 초국가적 조직범죄 등이 연계된 기술 기반 인신매매가 증가하고 있다"며 "이로 인해 인도적 위기와 인권 침해가 심화되고 있어 국가 간 공조 강화가 시급하다"고 지적했다.


각국 대표들은 또한 인신매매 대응을 위해 예방·처벌·보호·국제 공조가 종합적으로 이뤄져야 한다고 강조했다. 구체적으로는 대중 인식 제고, 피해자 식별, 법 집행 강화, 생존자 지원, 사법 접근성·구제 보장 등을 핵심 과제로 제시했다.


44개국은 "정부·민간·시민사회가 함께 참여하는 지역 및 글로벌 협력이 중요하다"고 재차 강조했다.


유엔총회는 2010년 채택된 '인신매매 대응 글로벌 행동계획' 이행 상황을 점검하기 위해 2013년부터 4년마다 인신매매 대응 고위급 회의를 개최해 오고 있다. 이날 공동선언문은 차지훈 주유엔 대사가 44개국을 대표해 낭독했다. 공동선언문 작성과 브리핑은 최근 캄보디아 온라인 스캠 조직이 연루된 한국인 구금·피살 사태를 겪은 우리 정부가 주도했다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
