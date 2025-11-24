본문 바로가기
'제도' 바꿨더니 '결혼' 늘었다…中 혼인 신고 40.5만건 ↑

이이슬기자

입력2025.11.24 21:28

올해 1~3분기 515만2000건 '8.5%↑'
올해 5월부터 전국 어디서나 혼인신고 가능
지방정부의 결혼 장려책도 강화

결혼·출산 기피로 인구 감소가 이어지는 중국에서 올해 1~3분기 혼인신고 건수가 증가한 것으로 나타났다.


24일 제일재경 등 중국 매체에 따르면 중국 민정부가 공개한 올해 1~3분기 전국 혼인신고 건수는 515만2000건으로 지난해 같은 기간(474만7000건)보다 40만5000건(8.5%) 늘었다.


'제도' 바꿨더니 '결혼' 늘었다…中 혼인 신고 40.5만건 ↑ 결혼식 이미지. 픽사베이
중국의 혼인신고 건수는 2013년 1346만9000건을 정점으로 9년 연속 감소해 2022년에는 700만건 아래로 떨어졌다. 코로나19로 미뤄진 결혼이 몰렸던 2023년 768만2000건으로 10년 만에 반등했지만 지난해 다시 610만6000건으로 줄어들며 44년 만의 최저치를 기록했다.


올해 혼인신고 증가에는 신고 편의 확대가 결정적인 역할을 했다는 분석이 나온다. 중국은 지난 5월 개정된 '혼인신고 조례'를 시행해 전국 어디서나 후커우(호적) 증명서 없이 신분증만으로 혼인신고가 가능한 '전국 통합 처리' 제도를 도입했다. 이전까지는 호적지나 거주지 등 제한된 지역에서만 신고가 가능했다.


이 조치로 농민공(도시 이주 노동자) 등 이동 인구의 혼인신고가 쉬워졌고 유명 관광지에서 혼인신고와 신혼여행을 함께하는 이른바 '혼인신고 여행'이 확산하고 있다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 신장과 하이난 등지에서 관련 관광 산업이 새롭게 형성되고 있다고 전했다. 특히 신장 싸이리무(사이람) 호수에서는 올해 1만1000건이 넘는 결혼이 이뤄졌으며 이 중 9000건 이상이 조례 시행 이후 발생한 것으로 알려졌다.


지방정부의 결혼 장려책도 강화되고 있다. 중국 29개 성이 결혼휴가 기간을 연장했으며 산시성과 간쑤성은 최대 30일의 휴가를 제공한다. 저장성 일부 지역은 최초 혼인신고 부부에게 1000위안 상당의 소비쿠폰을 지급하고 후베이성 톈먼시는 신혼부부 주택 구매 시 최대 6만위안(약 1248만원)의 보조금을 지원한다.


전문가들은 이번 증가가 구조적 문제의 반전을 의미하지는 않는다고 보고 있다. 왕펑 미국 캘리포니아대 어바인 캠퍼스 인구통계학 교수는 FT에 "당국과 관영매체는 긍정적인 신호를 찾고 있지만, 이 통계에 과도한 기대를 걸어서는 안 된다"며 "결혼과 출산 감소를 보여주는 증거가 여전히 압도적"이라고 말했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

