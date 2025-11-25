[위너스 클럽]발리마키, 투볼 퍼터가 살렸다

가을 시리즈 최종전 RSM 클래식서 첫 우승
16번 홀 약 5.7m 거리 파 퍼팅 성공
오디세이 화이트 핫 OG 투볼 퍼터 장착
사미 발리마키(핀란드)가 환상적인 그린 플레이로 우승을 일궜다.
23일(현지시간) 미국 조지아주 세인트 시먼스 아일랜드의 시아일랜드 골프클럽 시사이드코스(파70·7005야드)에서 끝난 미국프로골프(PGA) 투어 2025시즌 가을 시리즈 최종전인 RSM 클래식(총상금 700만달러)에서 1타 차 정상에 올랐다. 2024년 PGA 투어에서 입성해 54개 대회 만에 우승 트로피를 수집했다.
DP월드투어에서 2승이 있는 발리마키는 핀란드 국적 선수 최초의 PGA 투어 대회 우승자가 됐다. 이번 대회 우승 상금은 126만달러(약 18억6000만원)다. 발리마키는 1타 차 선두였던 16번 홀(파4)에서 최대 위기를 맞았다. 두 번째 샷이 오른쪽 프린지로 떨어졌다. 그린 주변 어프로치로 정교하지 못했다. 약 5.7m 거리의 파 퍼팅을 남겨뒀다.
발리마키는 뛰어난 퍼팅 감각을 자랑하며 퍼 세이브에 성공했다. 1타 차 선두를 지킨 뒤 마지막 나머지 2개 홀에서 타수를 잃지 않고 생애 첫 우승을 확정했다. 그는 오디세이 화이트 핫 OG 투볼 퍼터를 장착하고 우승의 기쁨을 맛봤다. 발리마키가 사용한 퍼터는 전 세계 투어에서 가장 높은 사용률과 우승 기록을 갖고 있는 제품이다. 독특한 디자인에 뛰어난 타구감과 타구음을 자랑한다.
＜RSM 클래식 우승 당시 사용 클럽＞
드라이버: 타이틀리스트 GT3(8도)
페어웨이 우드: 테일러메이드 r7 쿼드(13.5도), 테일러메이드 Qi35(21도)
아이언: 핑 블루프린트 S (#4-9)
웨지: 타이틀리스트 보키 디자인 SM10(46, 50, 56, 60도)
퍼터: 오디세이 화이트 핫 OG 투볼
지금 뜨는 뉴스
공: 타이틀리스트 프로 V1x *자료제공=PGA 투어
노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>