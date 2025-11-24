K-푸드 미래 포항, 아시아 최초 NSF 국제시험인증기관 개소… 글로벌 푸드테크 허브 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인증기간 단축·비용 절감, 푸드테크 기업 해외진출 부담 대폭↓



푸드테크연구지원센터 연계 K-푸드 글로벌 진출 가속화 기대

푸드테크 산업의 새로운 역사가 경북 포항에서 시작됐다.

포항시는 24일, 경북도와 함께 포항소재산업진흥원에서 아시아 최초 NSF International 국제 시험인증기관 개소식을 열고 글로벌 푸드테크 인증 생태계 구축의 본격적인 첫발을 대디뎠다.

포항시 아시아 최초 NSF 국제시험인증기관 개소. 포항시 제공

NSF는 미국 미시간주에 본사를 둔 국제 공인 시험·인증기관으로, 식품로봇을 포함한 상업용 식품기기의 품질과 안전성을 평가해 세계적으로 권위 있는 인증을 발급한다. 특히 NSF 인증은 북미와 유럽 시장 진출의 필수 요건으로 알려져 있다.

그동안 국내 기업들은 인증 절차 진행을 위해 제품을 미국 현지로 직접 보내야 했고, 장기간의 검사 기간(최대 6개월)과 높은 물류·인증 비용을 감수해야 했다.

이를 개선하기 위해 포항시와 경북도는 지난 7월 푸드테크연구지원센터 착공식에서 NSF와 함께 식품로봇 푸드테크 연구지원센터의 NSF 시험인증기관 지정 등의 내용을 담은 '글로벌 푸드테크 인증 협력 MOU'를 체결했었다.

이번 개소식은 해당 협약의 후속조치로 푸드테크연구지원센터 구축 전담기관이 포항소재산업진흥원이 미국과 유럽에 이어 아시아 최초로 NSF 시험인증기관으로 공식 지정된 것을 기념해 마련됐다.

행사에는 양금희 경북도 경제부지사, 서재원 포항시 정무특보, 최해곤 포항시의회 복지환경위원회 위원장, 멜리사 캐시 NSF 글로벌 마케팅 부사장, 정성미 월드푸드테크협의회 부회장을 비롯해 뉴로메카, KT, 폴라리스 3D, 그래핀 스퀘어, 한국로봇융합연구원, 두산로보틱스 등 산학연관 관계자 50여명이 참석했다.

공식행사는 환영사와 축사, NSF 국제 시험인증기관의 유치배경과 추진경과 보고, 제막식에 이어 인증 절차를 직접 확인하는 시간을 가졌으며, 마지막으로 진행된 네트워킹 세션에서는 NSF 관계자들과 국내 기업과 연구기관이 참여해 인증 절차에 대한 질의응답과 푸드테크 산업 발전 방향에 대해 폭넓은 의견을 나눴다.

포항시와 경북도는 현재 흥해읍 이인리 일원에 조성 중인 식품로봇 푸드테크연구지원센터와 NSF 인증기관을 연계해, 기술개발부터 시험·검사, 국제 인증, 시제품 실증, 해외시장 진출 지원까지 하나의 흐름으로 이어지는 원스톱 푸드테크 지원체계를 구축할 계획이다.

이 체계가 마련되면 국내 기업은 NSF 인증을 위해 미국으로 제품을 보내야 했던 기존 절차에서 벗어나 검사 기간을 6개월에서 1개월로 단축하고, 인증 비용은 약 30% 절감할 수 있게 된다. 또 국내에서 즉시 시험·보완·재검증이 가능해져 기업들의 시간 부담과 비용 부담이 크게 줄어들고, 이는 곧 해외 시장 경쟁력 강화로 이어질 전망이다.

NSF 측도 이번 포항 인증센터 개소를 계기로 아시아 시장에서의 접근성을 높이고, 한국을 거점으로 국제 공동연구와 식품기기 기준 정립에도 협력을 강화하겠다는 의지를 밝혔다.





이강덕 시장은 "이번 개소는 포항이 세계 식품기기 산업의 기준을 만드는 도시로 도약하는 출발점"라며 "앞으로도 포항시는 글로벌 인증·기술지원 중심지로서 푸드테크 산업의 성장 생태계를 탄탄히 구축하고, 아시아를 넘어 세계로 나아가겠다"고 말했다.





