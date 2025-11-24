본문 바로가기
최민호 세종시장, 임기근 기획재정부 제2차관에 핵심현안 예산반영 요청

충청취재본부 김기완기자

입력2025.11.24 19:12

24일 국회서 임기근 제2차관, 유병서 예산실장 각각 면담

최민호 세종시장, 임기근 기획재정부 제2차관에 핵심현안 예산반영 요청 시계 방향으로 임기근 기획재정부 제2차관, 최민호 세종시장.
최민호 세종시장이 24일 재차 국회를 방문해 지역 핵심 현안에 대한 적극적인 국비 지원을 요청했다.


이날 임기근 기획재정부 제2차관과 유병서 예산실장을 각각 만난 최 시장은 국회 예산 심의단계에서 시 현안 사업을 반영해 줄 것을 건의했다.


이 면담은 지난 11일 예산결산특별위원회 간사인 박형수 의원 면담, 17일 국민의힘 장동혁 대표·송언석 원내대표와의 면담에 이어진 것이다.


최 시장은 ▲세종지방법원 설치를 위한 설계비 10억원 ▲파크골프장 표준모델 개발 및 세종시 시범도시 조성 연구용역비 1억원 ▲국립아동병원 세종 건립 연구용역비 2억원 증액을 건의했다.


또 ▲세종 공동캠퍼스 운영법인 관리·운영비 15억원 ▲바이오 지원센터 기자재비 29억원 ▲지방분권 종합타운(가칭) 조성 연구용역비 3억원 국비 반영을 요청했다.


특히 충남대학교 의대의 입주 지연과 운영법인 정부 예산안 미반영 등으로 재정적 어려움을 겪고 있는 공동캠퍼스의 정부 지원 필요성을 강조했다. 아직 법적으로 시에 이관되지 않은 상황에서 캠퍼스를 운영하기 위해서는 국비 지원이 필수적이라는 판단에서다.


공동캠퍼스에 입주한 충북대학교(수의대)와 입주 예정인 충남대학교(의대)를 주축으로 인근 기업체와 대전-세종-충북을 잇는 충청권 바이오 융합 허브 구축을 위한 바이오 지원센터 기자재비의 국비 지원의 시급성을 역설했다.


임기근 기획재정부 제2차관은 공감을 표하며 관련 내용을 검토할 것을 약속했다. 따라서, 시는 내년도 정부예산 증액 심사가 본격화되는 만큼 실무 총괄자 등을 접촉하며 시 현안이 원활하게 국비 반영될 수 있도록 꾸준히 노력한다는 방침이다.


최 시장은 "우리나라에 아동을 전담하는 의료복지 복합시설이 없는 상황에서 전국 중심에 있는 세종시에 아동 의료, 돌봄, 보호시설이 한곳에 있는 복합시설이 조성되면 접근성이 뛰어날 것"이라며 국립아동병원 세종 건립 필요성을 재차 강조했다. 이어 "국가 재정도 어렵지만, 지방은 더욱 심각한 수준"이라며 "예결위 논의과정에서 세종시 건의 사업이 번영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


최민호 세종시장, 임기근 기획재정부 제2차관에 핵심현안 예산반영 요청 최민호 세종시장과 이승원 경제부시장이 임기근 제2차관과 면담을 나누고 있다.



충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

