[내일날씨] 화요일 전국 비소식…강원·제주 산지 최대 5㎝ 눈

화요일인 25일은 전국 대부분 지역에서 최대 15㎜ 안팎의 비가 내리겠다.

강원 높은 산지와 전북·제주 산지에는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

24일 기상청에 따르면 중부지방과 전라권, 제주도는 25일 늦은 새벽부터 비가 내리겠다.

경상권은 오전부터, 강원 동해안은 낮부터 비가 내리겠다. 비는 25일 오후에 대부분 그치겠다.

예상 강수량은 수도권·충청권·강원내륙·전북은 5∼15㎜, 강원산지·동해안·울릉도·독도는 5∼20㎜, 광주·전남·제주는 5∼10㎜다. 대구·부산 등 경상권은 5㎜ 안팎의 비가 올 것으로 예상된다.

강원도와 전북 북부, 제주도의 높은 산지에서는 최대 5㎝ 이내의 눈이 내릴 것으로 관측된다.

25일 아침 최저기온은 3∼11도, 낮 최고기온은 9∼15도가 되겠다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·인천 8도와 10도, 대전·세종·광주 8도와 11도, 강릉 8도와 13도, 대구 6도와 13도, 울산 7도와 15도, 부산 10도와 15도, 제주 13도와 15도다.

25일 오후 비가 그치고 나면 26일 아침 기온은 경기 북부와 강원내륙, 산지를 중심으로 영하권으로 내려가겠다.

수도권과 충청권, 전라권은 기온이 5∼7도 낮아져 겨울 날씨가 시작될 것으로 보인다.

서해안과 전남 남해안, 제주도에는 25일 오전부터 시속 70㎞ 이상의 강풍이 불겠으니 안전사고에 유의해야 한다.





고비사막과 중국 북부에서 발원한 황사가 이날 밤부터 우리나라 상공으로 이동할 것으로 예상되며, 비에 섞여 내릴 가능성이 있겠다.





