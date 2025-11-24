본문 바로가기
李대통령 "WTO 중심 다자체제 훼손…그래도 자유무역이 살 길"

임철영기자

입력2025.11.24 17:57

시계아이콘01분 26초 소요
李대통령, 공군 1호기 기내간담회
"G20 공동선언 어렵게 도출…다자 시스템 훼손 최소화에 모두 동의"
역내·소다자 협정으로 눈을 돌리는 흐름도 소개
"지속해서 자유무역·다자주의 언급해야"

이재명 대통령이 남아프리카공화국 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 세계무역기구(WTO)를 축으로 한 다자주의 자유무역체제 유지의 필요성을 강조했다. 미국 트럼프 행정부 시절부터 이어진 보호무역·블록화 흐름과 WTO 기능 약화를 인정하면서도, 결국 각국이 돌아갈 수밖에 없는 '기본 질서'는 자유무역과 다자주의라는 점을 분명히 한 것이다.


이 대통령은 24일(현지시간) 남아공 일정을 마치고 튀르키예로 이동하는 공군 1호기 기내 간담회에서 "WTO 중심의 다자주의 체제, 회복이라고 말하면 좀 심하고 완전히 깨진 건 아니지만 다자주의가 상당 정도 훼손되고 있다"고 진단했다. 그러면서 "이 다자주의를 더 이상 무너지지 않게 해야 한다는 생각에 대해선 우리 대한민국뿐 아니라 특정 국가를 빼면 거의 대부분이 동의한다"고 말했다.

"G20 공동선언 어렵게 도출…그래도 메시지는 자유무역"

이 대통령은 이번 G20 정상회의 결과 성명이 '모든 회원국 일괄 명의'가 아니라 '참여국 명의'로 발표된 점을 언급하며 다자협의의 난점을 인정했다. 이 대통령은 "G20 논의 결과 성명을 전체 국가 이름으로 못 하고 참여국 명의로 발표했는데, 그만큼 내용 조정에 어려움이 있었던 것 같다"고 말했다.


그럼에도 각국 정상과 국제기구 수장들의 발언 흐름을 놓고 보면 자유무역과 다자체제에 대한 공감대는 여전하다고 강조했다. 이 대통령은 "어제, 오늘 정상들과 국제기구 대표들이 발표하는 것을 보면 자유무역 체계, 다자 시스템을 튼튼하게 강화하고 훼손을 최소화해야 한다는 점에서는 모두가 동의하고 있다"고 설명했다.


이어 이 대통령은 "국가 간 관계를 누군가가 규율해 줄 특별한 권력이 따로 있는 것도 아니고, 조약이나 규범이 있어도 안 지키면 마땅한 수단이 없는 경우가 많다"며 "그럼에도 지금은 서로 떼어 놓고 따로 살 수 없는 시대이기 때문에, 모두가 존중받는 다자주의 질서를 최대한 잘 만들어가야 한다"고 말했다.

"블록·소다자 늘지만, 지속해서 자유무역·다자주의 언급해야"

이 대통령은 WTO 체제 흔들림 속에서 각국이 역내·소다자 협정으로 눈을 돌리는 흐름도 소개했다. 이 대통령은 "유럽연합(EU)와 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)를 결합하자는 얘기도 있고, 이해관계가 비슷한 나라끼리 묶어 보자는 제안도 많이 나온다"며 "WTO 체제가 위협을 받다 보니 또 다른 형태·구조를 만들려는 것"이라고 설명했다.


다만 이런 블록화·소다자 움직임까지 포함해도 '큰 방향'은 자유무역 쪽으로 갈 수밖에 없다고 내다봤다. 이 대통령은 "그런 노력들을 다 합쳐 보면, 결국 자유무역 질서가 모든 국가가 함께 살 수 있는 거의 유일한 길"이라며 "결국 그 길로 갈 수밖에 없다고 생각한다"고 했다. 이어 "말이라도 계속 (자유무역과 다자주의를) 이야기해야 한다"고 덧붙였다. 주요국이 공식 문서와 발언을 통해 자유무역 원칙을 반복해서 상기시키는 것 자체가 일종의 '방파제' 역할을 해야 한다는 것이다.


이 대통령의 이번 발언은 한국이 미·중 전략 경쟁, 핵심 광물·첨단기술 통제, 공급망 재편 등으로 다자체제가 흔들리는 국면에서 어디에 서 있을지를 다시 한번 확인한 것으로, 특정 진영의 블록화에 일방적으로 쏠리기보다 WTO를 축으로 한 다자주의와 자유무역 원칙을 재확인한 것으로 풀이된다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

