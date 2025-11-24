본문 바로가기
'中, 日여행 자제' 현실로…일본행 항공편 12개 노선 결항

김현정기자

입력2025.11.24 17:58

27일 결항률 21.6% '최고치' 전망

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언과 관련해 중국 당국이 일본 여행 자제령을 내린 여파로 중국발 일본행 항공편 중 12개 노선이 결항됐다.


24일 중국 매체 제일재경과 펑파이신문 등은 중국 항공 정보 플랫폼 '항반관자(航班管家) DAST' 자료를 인용해 이날 오전 10시 기준 중국과 일본 간 12개 항공노선의 운항이 취소됐다고 밝혔다. 취소 노선은 나고야(주부공항), 후쿠오카(후쿠오카공항), 삿포로(신치토세공항), 오사카(간사이공항) 등 일본 주요 도시로의 항공편이다.


'中, 日여행 자제' 현실로…일본행 항공편 12개 노선 결항
자료에 따르면 향후 일주일 내 중국발 일본행 항공편의 결항률은 오는 27일에는 21.6%에 달할 것으로 보인다. 이는 최근 한 달 새 최고치에 해당한다. 예정 항공편의 상위 20개 노선 가운데 결항률이 높은 노선은 톈진 빈하이-간사이 노선(65.0%), 난징 루커우-간사이 노선(59.4%), 광저우 바이윈-간사이 노선(31.3%), 상하이 푸둥-간사이 노선(30.1%) 등이다.


인기 여행지 1위 한국…이어 태국·홍콩 순

현재 중국의 해외 인기 여행지 1위에는 한국이 올랐다. 중국 온라인 여행플랫폼 취날의 국제선 항공권 예약 현황을 보면 한국이 지난 15~16일 인기 여행지 1위를 차지했다. 이어 태국과 홍콩, 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 인도네시아 등이다.


한편 지난 7일 다카이치 총리가 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 대만 유사시 일본이 집단 자위권(무력)을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 말하면서 중일 갈등이 촉발됐다. 중국은 해당 발언을 거세게 비판하면서 발언 철회를 요구했으나 다카이치 총리는 발언을 철회하지 않겠다고 밝혔다. 이후 지난 14~16일 중국 외교부와 주일 중국 대사관 및 총영사관, 문화여유부(문화관광부), 교육부 등은 자국민들에게 일본 여행과 유학을 자제할 것을 권고했다. 이에 따라 중국국제항공(에어차이나)과 중국동방항공, 중국남방항공 등 중국의 항공사들은 일본 관련 노선에 한해 수수료 없이 취소를 지원하고 있다. 홍콩 당국 또한 지난 15일 일본 여행을 계획하고 있거나 이미 일본에 체류하고 있는 홍콩 시민들에게 경계를 강화해달라고 당부했다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
