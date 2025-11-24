구미시, '2025 미래도시포럼' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래도시 청사진 공개

전문가·기관·기업 100여 명 참여해 도시·산업·문화 미래전략 논의

도시공간부터 스포츠·문화컨텐츠까지 6대 프로젝트 제안

경북 구미시는 24일 호텔 금오산에서 '구미가 혁신할 미래, 도시와 공간 특화 전략'을 주제로 「2025 미래도시포럼」을 열었다. 포럼에는 기관·단체와 기업 관계자·공무원 등 100여 명이 참석해 미래도시 분야의 전략 방향을 공유했다.

'구미가 혁신할 미래, 도시와 공간 특화 전략'을 주제로 「2025 미래도시포럼」행사 전경사진/김이환 기자

구미 미래도시포럼은 2023년부터 경북연구원과 함께 추진해 온 정책 플랫폼이다.

전국 산·학·연 전문가 30여 명이 참여해 공항 경제권 중심도시 구미의 새로운 정책과제를 발굴하고, 현장 여건에 맞는 솔루션을 제시하는 역할을 맡았다.

지금까지 도시·공간, 산업·경제, 항공·물류, 사회·문화 등 4개 분야에서 총 37개 정책과제가 도출됐다.

올해는 6대 프로젝트를 중점과제로 선정했다. 시는 지난 6월 8명의 분야별 전문가와 킥오프 회의를 시작으로, 9월까지 관련 부서와 간담회를 이어오며 지역 여건에 적합한 해법을 찾기 위한 논의를 지속했다.

이번 포럼에서는 ▲구미 글로벌 링크 도시 조성(구미 15분 도시 도입, UAM활용 글로벌 링크) ▲구도심 청년활력타운 구축 ▲미래농촌 혁신성장 프로젝트 ▲구미 혁신인프라 및 AI 전환전략 ▲구미 국가생활체육형 스포츠도시 지정 및 스포츠 관광산업 육성 ▲구미형 K-콘텐츠 복합문화단지 조성 등 주요 전략을 중심으로 발표와 토론이 진행됐다.

분야별 전문가들은 변화하는 산업구조, 도시정주환경 개선, 농촌의 지속가능성, 청년 유입정책 등 구미의 미래 과제를 다각도로 제시했다.





김장호 구미시장은 "전문가들과의 긴밀한 협업이 축적될수록 구미를 정확히 이해한 정책 제안이 가능해지고, 이는 실행력 높은 전략으로 이어질 것"이라며 "각 부서는 포럼에서 논의된 내용을 면밀히 검토해 실효성 있는 정책으로 발전시켜 달라"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

