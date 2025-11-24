본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

이승진 도의원, 강원FC 보조금 자료 부실 지적…"혈세 사용 감시 끝까지 다할 것"

이종구기자

입력2025.11.24 17:44

시계아이콘00분 42초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

강원도의회, 70억 도 보조금 '인건비 편성' 지적…정보 공개 미흡 논란
강원FC, 에이전트 수수료 '경영상 비밀' 거부…도민 의혹 해소 촉구

강원특별자치도의회 사회문화위원회 이승진 의원(더불어민주당, 비례)이 도 문화체육국에 강원FC 보조금의 세부내역 제공과 에이전트 수수료 의혹 해소를 요구했다.

이승진 도의원, 강원FC 보조금 자료 부실 지적…"혈세 사용 감시 끝까지 다할 것" 강원특별자치도의회 사회문화위원회 이승진 의원(더불어민주당, 비례)이 도 문화체육국에 강원FC 보조금의 세부내역 제공과 에이전트 수수료 의혹 해소를 요구하고 있다. 강원도의회 제공
AD

24일 이승진 의원(춘천)은 2026년도 문화체육국 당초 예산 심사에서 강원FC 보조금 세부 내역과 최근 보도된 에이전트 수수료 문제에 대한 의혹 해소를 위해 관련 자료를 요구했지만 충분한 자료제공이 되지 않은 점을 지적하며 질의를 시작했다.


이 의원은 2026년도 70억원의 강원FC 보조금이 모두 인건비 항목으로만 편성되어 있는 점을 언급하며 항목별 산출근거 등 세부 내역을 통해 예산편성의 적절성을 확인할 수 있도록 자료를 추가로 요구했음에도 여전히 심사하기에 자료가 불충분한 점을 지적했다.


또한, 최근 특정 에이전트사 수수료 의혹 보도 관련 강원FC에 연도별 에이전트 수수료 세부내역을 요구했지만, 경영상 비밀로 제공할 수 없다는 답변을 받은 것에 대해 의혹을 해명하기 위한 자료 요청도 거부당한다면 도민이 강원FC에 대해 가지는 의혹은 더 커질 것이라고 강조했다.


이어 강원FC는 도의 보조금으로 선수단 및 직원의 급여, 이적료, 에이전트 수수료를 충당하는 도민구단인데 정작 도가 감사의 역할을 충실히 하고 있는지 의문이라며 불투명한 정보제공은 도민의 대표인 도의원의 심의기능을 무력화시킨다고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이승진 의원은 "최근 강원FC 관련 이슈가 있을 때마다 투명한 정보 공개를 지속적으로 요청해 왔으나 여전히 피드백은 턱없이 부족하다. 도민을 대표하는 의원으로서 혈세의 적절한 사용을 감시하기 위해 강원FC 관련 의혹이 해소되도록 끝까지 책무를 다하겠다"며 질의를 마쳤다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기