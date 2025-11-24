본문 바로가기
칠곡군, "대한민국 지자체 홍보대상" 사회복지 부문 대상

영남취재본부 김이환기자

입력2025.11.24 18:13

초고령사회 해법 제시
문화와 생활복지 융합한 정책과 콘텐츠 전국 1위 평가
칠곡의 대응 모델을 더욱 발전

경북 칠곡군은 지난 21일 서울 국회의원회관에서 열린' 대한민국 지자체 홍보대상'에서 사회복지 부문 대상을 받았다.


이번 홍보 대상은 한국미디어영상교육진흥원이 주관하고 행정안전부·문화체육관광부·방송통신위원회가 후원한다.


올해는 정책·안전관리·인구 대책·사회복지·스마트문화 도시·축제·관광·지역경제 활성화·역사문화·환경기후 등 10개 부문에 전국 228개 지방자치단체가 참여해 치열한 경쟁을 펼쳤으며, 칠곡군은 이 가운데 사회복지 부문에서 전국 1위를 차지했다.

칠곡군, "대한민국 지자체 홍보대상" 사회복지 부문 대상 김재욱 칠곡군수가 지난 21일 군청에서‘대한민국 지자체 홍보대상’사회복지 부문 대상 수상기념 촬영/김이환 기자
심사위원단은 칠곡군이 어르신 복지를 군정의 중요한 축 가운데 하나로 두고, 이를 정책과 문화 콘텐츠로 확장해 온 점을 높게 평가했다.


글을 배우지 못했던 할머니들이 한글을 익히고 시를 쓰고, 다시 랩을 통해 젊은 세대와 소통하는 과정은 지역 공동체 회복의 사례로 주목받았다. 이러한 활동은 국내 주요 방송은 물론 BBC·CNN·로이터 등 해외 언론에도 잇달아 소개되며' K-할머니'라는 새로운 문화적 상징을 만들어냈다.


칠곡군은 어르신들의 이야기를 지역 정체성과 결합해 농산물 공동브랜드' 건강 담은 칠곡할매'를 선보였다. 특히 래퍼 슬리피와 칠곡군 할머니들이 출연한 브랜드 홍보 영상은 신선하고 익살스러운 구성으로 호평을 받았다. 노년 문화 활동을 지역 농업과 경제로 연결한 시도라는 점에서 심사 과정에서도 긍정적 평가를 받은 것으로 알려졌다.


생활복지 분야를 다룬 영상 콘텐츠도 주민 공감도를 높였다는 평가를 받았다. 경로당 환경 개선, 디지털 문해 교육, 어르신 일자리 등을 담은 영상은 실제 변화 사례를 중심으로 구성돼 호응을 얻었다.


이재혁 기획감사실장은" 앞으로도 정책의 가치가 군민에게 정확히 전달되도록 더 깊이 있고 완성 높은 홍보를 이어가겠다"고 전했다.


김재욱 칠곡군수는" 고령사회 문제는 숫자보다 일상의 변화에서 답을 찾아야 한다"며 "경로당 환경 개선, 일자리 확대, 디지털 교육, 문화 활동을 함께 묶어 어르신이 마지막까지 존중받는 도시를 만드는 것이 칠곡군의 방향"이라고 말했다. 이어" 이번 수상을 계기로 칠곡의 대응 모델을 더욱 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

