프로농구와 디즈니가 만났다…롯데마트 토이저러스, '마블' 팝업스토어

28일부터 내달 7일까지 롯데百 잠실점서 개최

10개 구단 한정판 제품 300여개 판매

마블 테마 적용

사인회·슛 챌린지 등 현장 체험형 행사도

롯데마트 토이저러스는 오는 28일부터 다음 달 7일까지 롯데백화점 잠실점 2층 '키네틱 그라운드'에서 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 한국농구연맹(KBL)이 함께 선보이는 마블(MARVEL) 테마 KBL 팝업스토어를 운영한다고 25일 밝혔다.

마블 테마 KBL 팝업스토어 포스터. 롯데마트 제공

이번 팝업스토어에서는 마블 히어로 캐릭터를 활용한 한정판 제품을 만나볼 수 있다. 농구 유니폼, 키링, 티셔츠, 파우치 등 기획 상품 300여개를 판매한다. 협업 제품은 프로농구 10개 구단별로 마블 히어로들을 매칭해 제작됐다. 이를 통해 롯데마트 토이저러스는 일반인뿐만 아니라 마블과 농구를 선호하는 팬층까지 겨냥해 KBL의 대중적 인지도를 높인다는 계획이다.

체험형 현장 이벤트도 준비했다. 오는 28일부터 다음 달 2일까지 구단별 KBL 대표 선수 팬 사인회와 해당 선수와 함께하는 '슛 챌린지'가 진행된다. 또 현장 팝업스토어를 방문해 상품을 구매하는 고객에게는 구단별 한정판 포토 엽서를 증정한다.





김경근 롯데마트·슈퍼 토이저러스 팀장은 "이번 팝업스토어처럼 앞으로도 다양한 고객들이 즐길 수 있는 독창적인 협업 이벤트를 꾸준히 선보일 예정"이라며 "롯데 계열사 간 유통 시너지를 극대화해 더 많은 고객들이 색다른 즐거움을 얻을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

