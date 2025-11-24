한강 노벨문학상 1주년 심포지엄, 29일 광주서 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한강 작가의 노벨문학상 수상 1주년을 기념하는 전국 학술 심포지엄이 29일 김대중컨벤션센터에서 열린다.

광주시교육청은 '한강, 광주를 읽다: 고통과 치유의 서사를 넘어 세계 시민으로 성장하는 학생 교육의 길'을 주제로 한강 문학 세계와 교육적 의미를 논의한다고 24일 밝혔다.

AD

행사는 학생·교원·문학 연구자 등 누구나 참여할 수 있으며, QR코드와 온라인 링크로 신청한다. 선착순 120명이다.

심포지엄은 전국국어교사모임 안병만 이사장의 기조 강연으로 시작된다. 이어 이석중·강정한 교사, 황문희 제주교육청 장학관이 각각 ▲'소년이 온다'의 고통·치유 서사 ▲'작별하지 않는다'의 기억과 애도 ▲'흰'이 탐구하는 인간 존엄과 치유 등을 주제로 발표한다.

발표 뒤에는 '한강 문학을 활용한 비판적 독서 교육' 종합 토론이 진행되며, 주요 작품을 활용한 토론·글쓰기 지도 방안 등이 논의된다.





AD

이정선 교육감은 "한강 문학의 통찰을 교육 현장과 연결해 학생들의 비판적 사고와 문학적 감수성을 키우는 자리가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>