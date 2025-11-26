본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

테슬라·GM '핸즈프리' 국내 상륙…한미FTA가 '프리패스' 허용

전영주기자

입력2025.11.26 10:37

수정2025.11.26 10:42

시계아이콘01분 20초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

테슬라 'FSD' 업데이트 배포
서울도심 시험주행 영상 공개

슈퍼크루즈 탑재 캐딜락 차량
이달 말 출고…세계 세번째 도입

운전대에서 손을 떼는 '핸즈프리' 주행 기술이 한국에 속속 상륙하고 있다. 테슬라 '완전자율주행(FSD·Full Self-Driving)' 국내 적용에 이어 제너럴모터스(GM)에선 '슈퍼크루즈'가 탑재된 신차 출시된다.


테슬라·GM '핸즈프리' 국내 상륙…한미FTA가 '프리패스' 허용 테슬라 차량이 '완전자율주행(FSD·Full Self-Driving)' 기능을 이용해 미국 캘리포니아의 한 도로를 달리는 모습. 로이터연합뉴스
AD

26일 업계에 따르면 미국에서 생산한 4세대 하드웨어(HW4) 사양이 장착된 테슬라 '모델 S·X'는 국내에서 FSD를 이용할 수 있다. 테슬라는 지난 23일 FSD가 포함된 소프트웨어를 무선소프트웨어업데이트(OTA) 방식으로 배포했다. 옵션 가격은 900만원대다. 한국은 미국·캐나다·중국·멕시코·호주·뉴질랜드에 이어 FSD를 이용할 수 있는 7번째 나라가 됐다. 또 국내 처음으로 슈퍼크루즈를 탑재한 캐딜락 '에스컬레이드 IQ'는 이달 말부터 출고될 예정이다. 미국·중국에 이어 세계에서 세번째로 슈퍼크루즈가 도입됐다.


테슬라·GM '핸즈프리' 국내 상륙…한미FTA가 '프리패스' 허용 테슬라코리아가 지난 12일 엑스(X·옛 트위터)에서 '감독형 FSD, 다음 목적지: 한국(Coming soon)'이라는 문구와 함께 서울 도심에서 촬영된 자율주행 시험 주행 영상을 게시했다.

테슬라 측은 출시 불과 열흘가량 앞둔 지난 12일 엑스(X·옛 트위터)에서 '감독형 FSD, 다음 목적지: 한국(Coming soon)'이라는 문구와 함께 서울 도심에서 촬영된 자율주행 시험 주행 영상을 게시했다. 영상에는 차량이 운전자 개입 없이 한강공원 일대의 차단기 출구, 지하도로, 복잡한 골목길을 주행하는 모습이 담겨 많은 관심을 받았다. GM 또한 지난달 슈퍼크루즈 도입 계획을 전격 공개한 바 있다.


업계에서는 멀게만 보였던 완전 자율주행 기술이 갑자기 국내에 도입된 배경으로 '규제 사각지대'를 꼽았다. '한미 자유무역협정(FTA)'에는 FTA 규정상 미국 안전기준(FMVSS)을 충족한 미국산 자동차에 대해 연간 5만대까지 국내 안전기준(KMVSS) 인증을 면제해 주는 조항이 포함돼 있다. 소위 '프리패스' 권한이 있는 셈이다.


이는 자율화 수준과도 연관이 있다. 자율주행 단계는 크게 '레벨 0~5'로 구분하는데 손과 발을 떼더라도 눈은 운전환경을 주시해야 하는 '레벨 2'의 경우 국내 안전기준과 달라도 자기인증 방식으로 도입할 수 있다. FDS나 슈퍼크루즈는 '레벨 2+(2++)'에 해당한다. 이는 레벨 2에 인공지능(AI)이나 센서 같은 기술을 추가한 것이다. 테슬라는 운전자 개입을 전제로 자율주행을 지원하는 '감독형'이라고 소개하고 있다.


반면 전방 주시를 하지 않아도 되는 '레벨 3'는 국내에 들어오려면 정부 사전승인이 필요하다. 국토교통부 관계자는 "운전자에게 전방 주시 의무가 있는 감독형인 레벨 2와 달리, 주행 중 눈을 뗄 수 있는 레벨 3 자율주행은 승인을 받아야 도입할 수 있다"고 했다.


테슬라·GM '핸즈프리' 국내 상륙…한미FTA가 '프리패스' 허용 미국 캘리포니아 도로를 달리고 있는 테슬라 로보택시. 로이터연합뉴스

앞으로 FSD나 슈퍼크루즈 이용자는 안전 문제를 각별히 신경 써야 한다는 지적도 나온다. 주행 중 사고가 발생하면 그 책임이 운전자에게 있기 때문이다. 레벨 3는 차량 제작사나 자율주행 기술 개발사가 법규 준수 및 사고 보상에 대한 책임을 일부 부담하는 반면, 레벨 2는 운전자가 책임을 져야 한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김필수 대림대 미래자동차학부 교수는 "FDS나 슈퍼크루즈를 이용하기 시작하면 기술에 의지하게 돼 운전자의 감독이 소홀해지고 자칫 사망 사고까지 발생할 우려는 분명히 있다"며 "국내에서도 소송이 대거 일어날 수 있지만 전방주의 태만이나 안전거리 미확보 등으로 운전자에게 큰 책임이 돌아갈 것"이라고 봤다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기