김진태 지사, 대한상의 예방…'수도권 강원시대' 7대 미래산업 육성 논의

김진태 지사, 대한상공회의소 예방

지역경제 활성화 등 협력방안 논의

김진태 강원특별자치도지사가 24일 서울 대한상공회의소를 방문해 7대 미래산업 육성, 교통망 확충, 지역경제 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다.

김진태 강원특별자치도지사가 24일 서울 대한상공회의소를 방문해 7대 미래산업 육성, 교통망 확충, 지역경제 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다. 강원도 제공

간담회에는 대한상공회의소 박동민 전무이사, 김녹영 탄소중립실장, 조성환 지역경제팀장, 엄정용 도상공회의소연합회장 등이 참석했다.

대한상공회의소는 산업계와 정부 간의 가교 역할을 하는 법정 민간경제단체로 전국 74개 상공회의소와 약 18만 개 기업회원을 보유하고 있으며, 경제 정책 논의, 기업 관련 법 제도 개선, 규제 개선 등 다양한 경제 분야에서 활동하는 주요 기관이다.

이번 간담회는 대한상공회의소의 전국·글로벌 네트워크를 활용해, 도가 추진 중인 7대 미래산업 전략의 산업 생태계 강화와 성장을 위한 협력 방안을 논의하기 위해 마련되었다.

도는 강원도의 주요 SOC 사업인 용문~홍천 광역철도, 포천~철원 고속도로, 삼척~강릉 고속화 철도 등을 설명하며 도의 산업 경쟁력 강화에 필수적인 사업임을 강조하며, 대한상공회의소의 지지와 정책적 협력을 요청했다.

또한 소양강댐 냉수를 활용하는 '수열에너지 클러스터'는 초대형(240㎿급) 데이터센터 입주가 가능한 최적의 입지임을 강조하며, 대한상공회의소의 네트워크를 활용해 기업 투자 및 유치를 적극적으로 홍보해 줄 것을 당부했다.

아울러 도는 동해·삼척 수소 저장·운송 클러스터 구축, 태백 청정메탄올 생산 및 핵심광물 재자원화 산업단지 등 폐광지역의 신산업 정책 전환과 관련된 사항도 전하며 도의 미래 에너지·자원 산업에도 폭넓은 기업 참여를 요청했다.

이에 박동민 전무이사는 "강원의 미래산업 전략은 지역경제를 넘어 국가 경쟁력 강화에도 중요한 과제"라며 "대한상공회의소도 산업·투자·에너지 전환 등 다양한 분야에서 실질적 협력을 이어가겠다"고 답했다.

김진태 도지사는 "도는 7대 미래산업을 중심으로 산업지도를 완전히 새롭게 그려가고 있다"며, "특히 반도체는 3년전만해도 불모지였지만 10개 사업 2300억원을 투자하고 있다"고 전했다. 또 "강원도는 더 이상 먼 곳이 아니라 수도권까지 1시간대로 연결되는 수도권 강원시대에 진입했다"며, 인식 전환을 위해 코앞이지 챌린지도 추진 중이라고 설명했다.

김 지사는 "도민이 체감할 수 있는 성장과 발전을 위해 강원도에 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 당부했다.





도는 이번 간담회를 계기로 대한상공회의소와 협력해 미래산업 클러스터 조성, 기업 투자유치 확대, 교통·물류 인프라 개선 등 도민이 체감할 수 있는 경제 성과 창출에 속도를 낼 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

