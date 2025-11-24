본문 바로가기
서삼석 "전남, 의료공백 심각…통합국립의대 시급"

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.24 17:31

17개 군 의료취약·전국 유일 의대 無
정원 100명 이상 배정 촉구

서삼석 "전남, 의료공백 심각…통합국립의대 시급" 서삼석 국회의원.
더불어민주당 서삼석 최고위원이 전남의 의료 인력 부족과 중증의료 공백을 지적하며 전남 통합국립의대 신설을 정부에 강력히 촉구했다.


서 최고위원은 24일 열린 제186차 최고위원회의에서 "전남은 의료수요가 전국에서 가장 높은데도 의료 기반이 절대적으로 부족한 지역"이라며 "의대 신설은 더 이상 미룰 수 없는 도민의 절박한 요구"라고 밝혔다.


전남은 노인인구 26.1%, 장애인 7.52%, 치매환자 4.4%로 전국 최고 수준의 의료수요를 보인다. 하지만 22개 시·군 중 17개 군이 의료취약지로 분류돼 있으며, 인구 천 명당 필수의료 전문의는 0.29명으로 전국 최저 수준이다. 이는 수도권(1.86명), 서울(3.02명)에 비해 최대 10배 이상 낮은 수치다.


중증 외상·응급환자의 타지역 유출률은 51.2%로 전국 평균(19.9%)의 두 배를 넘으며, 상급종합병원 180분 내 접근률도 53.8%에 불과해 전국 평균 대비 약 20%포인트 낮다. 공중보건의 감소, 예방가능 외상사망률, 모성사망비 등 주요 지표들도 전남 의료 현실의 취약성을 그대로 보여준다.


서 최고위원은 "전남은 전국 17개 시·도 가운데 유일하게 의과대학이 없는 지역"이라며 "이는 교육 문제가 아니라 지역의료 공백을 메우기 위한 기본권의 문제"라고 강조했다. 현재 전남 통합국립의대는 국립 목포대학교와 순천대학교 간 통합 심사가 진행 중이며, 지방 글로컬 대학 간 통합 사례로 주목받고 있다.


그는 "2027년 개교를 위해서는 보건복지부의 의대 정원 100명 이상 배정, 교육부의 '유연한 통합' 특례 적용, 정원 배정 및 예비평가 인증 등 필수 절차가 속도감 있게 추진돼야 한다"고 밝혔다. 또한 "두 캠퍼스에 각각 500병상 이상 상급종합병원 설치도 반드시 병행돼야 한다"고 덧붙였다.


최근 국회 보건복지위원회가 의료 취약지역에 의사를 양성·배치하기 위한 '지역의사제' 도입 근거 법안을 처리한 것과 관련해 서 최고위원은 "제도 실효성을 위해서는 지역에서 직접 의사를 양성할 기반, 즉 전남 통합국립의대 신설이 필수"라고 강조했다.


서 최고위원은 "전남의 의료 현실은 절박하다. 최고위에서 의료격차 문제를 제기한 것도 이미 세 번째"라며 "정부와 국회가 더 늦기 전에 결단을 내려 도민의 건강권을 보장해야 한다"고 거듭 촉구했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
