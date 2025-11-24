본문 바로가기
신안군, 세계적인 환경상 '그린애플어워즈' 금상 수상

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.24 17:38

국제 환경상 3관왕…재생에너지 정책 세계 인정

신안군, 세계적인 환경상 '그린애플어워즈' 금상 수상 런던에서 개최된 2025 그린애플어워즈(The Green Apple Awards) 수상에 신안군을 대표해 참가한 세계유산과 기혁 과장(왼쪽 두번째)과 소속공무원들. 신안군 제공
전남 신안군이 영국에서 열린 '2025 그린애플어워즈(The Green Apple Awards)'에서 금상을 수상하며 국제 환경상 '금상 3관왕'에 올랐다.


군은 17일(현지 시간) 영국 런던 웨스트민스터 의회의사당에서 열린 시상식에서 '신재생에너지 개발이익 공유제'가 높은 평가를 받아 금상을 받았다고 24일 밝혔다.


그린애플어워즈는 영국 비영리단체 '더 그린 오가니제이션(The Green Organisation)'이 주관하는 세계적 환경 시상으로, 각국 지방정부와 기관의 우수 환경정책을 선정한다.


올해 시상식은 영국 의회 본거지에서 열려 상징성과 권위가 더욱 강조됐다.


이번 수상은 군이 지난해 △리브컴어워즈(LivCom Awards) △그린월드어워즈(The Green World Awards)에서 금상을 받은 데 이어, 세 번째 국제 환경상 금상 기록이다. 전문가들은 "지속가능한 에너지 정책을 주민 참여 중심으로 설계한 점이 평가의 핵심"이라고 분석한다.


기혁 신안군 세계유산과장은 "연이은 국제 수상은 신안군의 재생에너지 정책이 글로벌 에너지 전환의 모범 사례로 공인된 것"이라고 의미를 설명했다.


신안은 태양광·풍력 등 대규모 재생에너지 사업 수익을 지역 주민과 공유하는 '개발이익 공유제'를 핵심 정책으로 추진 중이다. 이 제도는 주민 수용성을 높이고 지역경제에 실질적 이익을 제공한다는 점에서 국내외에서 주목받고 있다.


김대인 신안군수 권한대행은 "주민과 함께하는 신재생에너지 정책이 세계적으로 인정받은 쾌거"라며 "앞으로도 지속가능한 발전 모델을 확장해 국제 환경정책을 선도하는 지자체로 도약하겠다"고 말했다.


군은 내년 180여 개국이 참여하는 '에너지글로브어워즈(Energy Globe Awards)'에도 도전해 재생에너지 정책 우수성을 다시 한번 국제사회에 입증할 계획이다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

