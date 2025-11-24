본문 바로가기
미래에셋박현주재단, 제26회 글로벌 문화체험단 개최

송화정기자

입력2025.11.24 16:25

미래에셋박현주재단은 중국 선전에서 제26회 글로벌 문화체험단을 진행했다고 24일 밝혔다.

미래에셋박현주재단, 제26회 글로벌 문화체험단 개최 11월 20일부터 23일까지 중국 선전에서 진행된 미래에셋 박현주재단의 '제26회 글로벌 문화제험단' 참여자 및 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다
이달 20일부터 23일까지 진행된 이번 행사에는 아동복지시설 청소년 93명이 참여했다. 이들은 미래 기술이 빠르게 성장하고 있는 대표적인 도시인 중국 선전에서 미래 산업 현장을 직접 경험해보는 시간을 가졌다.


참가자들은 로봇 자동화 기업 도봇(DOBOT), 바이두 자율주행 서비스 아폴로 고(Apollo Go), 레이저·광학 기술 기업 아포트로닉스(Apotronics), 전기차 기업 BYD, 선전 도시계획관·선전과학기술관 등을 방문했다. 로봇 시연, 자율주행 서비스 운영 방식, 전기차 기술 소개, 도시계획 및 미래 과학 전시 등 다양한 프로그램을 통해 미래 산업의 변화를 직접 체험했다.


특히 가장 큰 호응을 얻은 탐방지는 도봇이었다. 학생들은 로봇이 물건을 옮기고 조립하는 모습을 가까이에서 관찰하고 로봇이 어떤 원리로 움직이는지 설명을 들으며 높은 관심을 보였다.


미래에셋박현주재단 관계자는 "산업 현장을 직접 경험하는 활동은 청소년들의 진로 탐색에 큰 도움을 준다"며 "앞으로도 글로벌 혁신 기업과 연계한 체험 프로그램을 꾸준히 확대하겠다"고 말했다.


2007년 시작된 글로벌 문화체험단은 미래에셋박현주재단의 대표 사회복지사업이다. 올해까지 총 2387명의 청소년이 참여했다. 재단은 앞으로도 글로벌 기업 탐방 및 다양한 사회공헌 프로그램을 통해 미래 인재 양성을 지속해 나갈 계획이다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

