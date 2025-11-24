택시서 빵먹에 빵투어까지…"빵의 도시답다" 2시간 3만원에 인기폭발

여행업 20년 경력 안성우 기사

직접 기획·답사로 '빵 택시' 완성

접이식 테이블·웰컴키트·메뉴판까지

최근 전국적인 인기를 끌고 있는 대전 유명 빵집들을 한 번에 둘러볼 수 있는 '빵택시' 서비스가 등장했다. 단순 이동을 넘어, 택시 안에서 직접 빵을 맛보며 투어할 수 있다는 점이 차별화된 장점으로 꼽힌다.

택시서 빵 즐기는 이색 투어…2시간 3만원

대전 빵택시 내부. 연합뉴스

AD

'대전빵택시'는 하루 2시간 코스로 운영되며 이용 요금은 3만원이다. 차량 내부에는 비행기·기차 좌석을 연상시키는 접이식 테이블과 일회용 접시, 포크, 보냉백이 준비돼 있다. 승객은 이동 중 직접 빵을 맛보며 다음 코스를 이동할 수 있다.

'빵택시'를 운영하는 안성우씨(63)는 승객에게 대전 빵집 안내 책자와 웰컴 키트를 건네며 투어를 시작한다. 좌석 앞에는 빵 추천 코스와 지역 맛집 정보가 담긴 메뉴판이 놓여 있으며, 차량 곳곳에는 빵 모형과 소품이 채워져 있다.

일본 '우동택시'서 착안…여행업계 경험 녹여 직접 개발

안씨는 20여년간 여행업계에 몸담았던 경험을 바탕으로 아이디어를 냈다. 그는 일본 가가와현의 '우동택시'를 보고 영감을 받았다고 연합뉴스에 밝혔다. 안씨는 "(빵택시가) 일본 우동택시를 따라잡을 만큼 콘텐츠가 탄탄해야 하기에 계획을 확실하게 세워서 시작했다"며 "아직 완성형 모습이 아니고 시범 운영하면서 앞으로 더 체계적이고 완벽한 모습으로 만들어 나갈 예정"이라고 했다.

대전 빵택시 메뉴판. 연합뉴스

안씨는 1년 6개월간 대전 전역을 직접 답사하며 빵집 정보를 정리했다고 한다. 모든 매장에서 빵을 시식해 추천 메뉴를 추렸고, 줄이 긴 매장의 대기 시간을 최소화하는 시간표를 3분 단위로 만들어 코스 효율을 극대화했다. 그는 "서비스업은 고객의 만족도를 충족시키는 것이 제일 중요하다고 생각한다"며 "승객들이 택시를 탈 때 '돈값 했다'고 느꼈으면 좋겠다"고 말했다.





AD

대전 빵택시 기사 안성우씨. 연합뉴스

앞으로 택시 이용객의 이름이 새겨진 인증서를 제공하거나, 대전 빵집을 소개하는 전용 책자를 만드는 게 다음 목표다. 그는 "대전에는 빵 콘텐츠가 무궁무진하다고 본다"며 "언젠가는 일본 우동택시 기사들이 한국에 와서 빵택시를 타는 날이 오길 바란다"고 말했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>