본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

택시서 빵먹에 빵투어까지…"빵의 도시답다" 2시간 3만원에 인기폭발

서지영기자

입력2025.11.24 16:29

시계아이콘00분 55초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

여행업 20년 경력 안성우 기사
직접 기획·답사로 '빵 택시' 완성
접이식 테이블·웰컴키트·메뉴판까지

최근 전국적인 인기를 끌고 있는 대전 유명 빵집들을 한 번에 둘러볼 수 있는 '빵택시' 서비스가 등장했다. 단순 이동을 넘어, 택시 안에서 직접 빵을 맛보며 투어할 수 있다는 점이 차별화된 장점으로 꼽힌다.


택시서 빵 즐기는 이색 투어…2시간 3만원
택시서 빵먹에 빵투어까지…"빵의 도시답다" 2시간 3만원에 인기폭발 대전 빵택시 내부. 연합뉴스
AD

'대전빵택시'는 하루 2시간 코스로 운영되며 이용 요금은 3만원이다. 차량 내부에는 비행기·기차 좌석을 연상시키는 접이식 테이블과 일회용 접시, 포크, 보냉백이 준비돼 있다. 승객은 이동 중 직접 빵을 맛보며 다음 코스를 이동할 수 있다.


'빵택시'를 운영하는 안성우씨(63)는 승객에게 대전 빵집 안내 책자와 웰컴 키트를 건네며 투어를 시작한다. 좌석 앞에는 빵 추천 코스와 지역 맛집 정보가 담긴 메뉴판이 놓여 있으며, 차량 곳곳에는 빵 모형과 소품이 채워져 있다.


일본 '우동택시'서 착안…여행업계 경험 녹여 직접 개발

안씨는 20여년간 여행업계에 몸담았던 경험을 바탕으로 아이디어를 냈다. 그는 일본 가가와현의 '우동택시'를 보고 영감을 받았다고 연합뉴스에 밝혔다. 안씨는 "(빵택시가) 일본 우동택시를 따라잡을 만큼 콘텐츠가 탄탄해야 하기에 계획을 확실하게 세워서 시작했다"며 "아직 완성형 모습이 아니고 시범 운영하면서 앞으로 더 체계적이고 완벽한 모습으로 만들어 나갈 예정"이라고 했다.


택시서 빵먹에 빵투어까지…"빵의 도시답다" 2시간 3만원에 인기폭발 대전 빵택시 메뉴판. 연합뉴스

안씨는 1년 6개월간 대전 전역을 직접 답사하며 빵집 정보를 정리했다고 한다. 모든 매장에서 빵을 시식해 추천 메뉴를 추렸고, 줄이 긴 매장의 대기 시간을 최소화하는 시간표를 3분 단위로 만들어 코스 효율을 극대화했다. 그는 "서비스업은 고객의 만족도를 충족시키는 것이 제일 중요하다고 생각한다"며 "승객들이 택시를 탈 때 '돈값 했다'고 느꼈으면 좋겠다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

택시서 빵먹에 빵투어까지…"빵의 도시답다" 2시간 3만원에 인기폭발 대전 빵택시 기사 안성우씨. 연합뉴스

앞으로 택시 이용객의 이름이 새겨진 인증서를 제공하거나, 대전 빵집을 소개하는 전용 책자를 만드는 게 다음 목표다. 그는 "대전에는 빵 콘텐츠가 무궁무진하다고 본다"며 "언젠가는 일본 우동택시 기사들이 한국에 와서 빵택시를 타는 날이 오길 바란다"고 말했다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기