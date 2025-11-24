본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

학교법인 동의학원 제6대 이인옥 이사장 취임

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.24 16:24

시계아이콘00분 55초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

“동의학원 백년지대계 실현 위해 새로운 도약 이끌겠다”

학교법인 동의학원은 지난 21일 오전 11시 동의대 국제관 석당아트홀에서 동의학원 제6대 이인옥 이사장 취임식을 개최했다.

학교법인 동의학원 제6대 이인옥 이사장 취임 학교법인 동의학원 이인옥 이사장 취임식. 동의학원 제공
AD

이날 취임식에는 서병수 전 부산시장, 이헌승 부산진구을 국회의원, 김영욱 부산진구청장을 비롯해 김해관 대한사립학교장회장, 김영부 부산과학기술고등교육진흥원장, 이준현 부산라이즈혁신원장 등의 내빈과 한수환 동의대 총장을 비롯한 학원 산하 기관장과 교직원 등 500여명이 참석한 가운데 취임식, 축하음악회, 사진전이 진행됐다.


이인옥 이사장은 취임사를 통해 "숲이 우거지면 새가 날아든다는 숭고한 교육이념을 계승해 백년지대계를 실현하고 교육혁신, 글로벌 경쟁력 강화, 산학협력 생태계 구축, 특성화를 통한 지속 발전의 핵심 과제를 중심으로 동의학원의 새로운 도약을 이끌겠다"라며 "지나온 60년의 위대한 영광처럼, 다가올 100년의 찬란한 역사를 함께 만들어 나가자"고 각오를 전했다.

학교법인 동의학원 제6대 이인옥 이사장 취임

이어 서병수 전 부산시장과 이헌승 부산진구을 국회의원 등이 축사를 통해 동의학원의 발전을 위한 혜안의 의견을 전달했다.


서병수 전 부산시장은 축사에서 "정도를 걸어온 동의학원이 새롭게 비상해 더욱 견고하고 빛나는 교육기관으로 거듭나길 바라며, 동의학원이라는 숲에 더 많은 인재들이 날아들고, 그들이 꿈을 키우며 대한민국과 세계를 이끄는 리더로 성장하길 응원한다"고 전했다.


효민갤러리에서 열린 사진전은 내년에 설립 60주년을 맞는 동의학원의 출발부터 현재까지의 성장 과정과 동문들의 활약상 등 동의학원의 역사를 사진으로 전시해 올곧은 인재 양성이라는 건학이념의 실천과 올바른 교육 방향에 대해 함께 고민하며 관람하는 시간으로 진행됐다.


또 이날 취임식 행사는 화환 대신 쌀화환을 받았으며, 전달받은 쌀 450여㎏은 인근 지역 저소득층을 위해 기부할 예정이다.


동의학원은 지난 10월 31일 열린 이사회에서 이인옥 이사를 동의학원의 제6대 이사장으로 선임했으며 임기는 2025년 10월 31일부터 2029년 6월 10일까지다.


동의학원 이인옥 이사장은 계성여고와 숙명여대 무역학과를 졸업하고 숙명여대 유아교육학 석사학위를 취득했으며, 동의대부속 동의어린이집 원장과 동의학원 상임이사를 역임했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

1966년 설립된 학교법인 동의학원은 산하에 동의중학교, 동의고등학교, 동의과학대학교, 동의대학교, 동의대부속한방병원·동의병원, 동의대부속동의어린이집을 운영하고 있다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기