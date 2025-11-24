李대통령, 안세영 선수 10승 소식에 "세계 스포츠 역사에 길이 남을 순간"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"세계 최강임을 증명…더 큰 활약 기대"

이재명 대통령이 24일 배드민턴 안세영 선수의 올해 국제대회 10번째 우승에 대해 "우리나라를 넘어 세계 스포츠 역사에 길이 남을 순간"이라며 축하의 메시지를 보냈다.

이 대통령은 이날 페이스북을 통해 "세계 최초 배드민턴 여자 단식 한 시즌 10승을 달성한 안 선수는 자신이 세운 기존 기록을 뛰어넘으며 새로운 역사를 섰다"면서 이같이 언급했다.

그러면서 이 대통령은 "그 누구도 넘볼 수 없는 압도적인 경기력과 집중력으로 '적수가 없다'는 찬사를 받으며 세계 최강임을 증명했다"며 "앞으로 대한민국의 위상을 높이며 세계 무대에 더욱 큰 활약을 펼쳐주리라 믿는다"고 적었다.





이어 이 대통령은 "다음 달 월드투어 파이널을 앞둔 만큼 부상 없이 건강하게 경기를 준비할 수 있기를 기원한다"며 "도장 깨기 선수라는 수식어가 아깝지 않은 안 선수에게 다시 한번 뜨거운 응원을 전한다"고 했다.





