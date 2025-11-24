청송군, 노화 시계 멈춘다… '2025 청송 국제 역노화 포럼' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 청송군은 24일 소노벨 청송에서 경북도와 대구가톨릭대학교 AI역노화연구원과 공동으로 '2025 청송 국제 역노화 포럼(International Reverse-Aging Summit 2025)'을 개최했다.

2025 청송 국제 역노화 포럼에서 인사말하는 윤경희 군수. 청송군 제공

이번 포럼은 청송군이 추진 중인 K-U시티 역노화사업의 핵심 국제행사로, 독일·홍콩 등 세계적 역노화 석학을 비롯해 국내 연구진과 역노화·AI·바이오 분야 주요 기업이 대거 참여해 역노화 기술의 현재와 미래를 논의했다.

첫날에는 독일 막스플랑크 노화생물학연구소의 아담 안테비(Adam Antebi) 소장과 홍콩의대 저우 중쥔(ZHOU Zhongjun) 교수 등 세계 석학들의 기조강연이 진행됐다.

이어 KAIST, 한국생명공학연구원, DGIST 등 학계·산업계 전문가들이 참석한 세션에서 핵심 연구 성과와 최신 기술 트렌드를 발표하며 참석자들의 높은 관심을 모았다.

포럼은 25일에도 이어지며, 'AI for Reverse-Aging'을 주제로 ▲AI 기반 역노화 천연물 분석 ▲디지털 헬스케어 ▲세포 역노화 기술 ▲역노화 산업단지 조성 전략 등 학술·산업·정책을 아우르는 심층 세션이 진행된다.

또 대중을 위한 '생활 속 역노화' 강연도 진행될 예정이다.

청송군은 이번 포럼을 통해 청송사과와 지역 농특산물을 활용한 역노화 연구 성과와 AI 기반 분석기술을 활용한 기능성 식품·화장품·바이오 소재의 산업화 가능성을 국내외 전문가들과 함께 검증하고, 기업 네트워크를 구축해 지역 내 역노화 산업 생태계 조성에 속도를 낼 계획이다.

아울러 청송읍 덕리 일원에 2027년 완공을 목표로 조성 중인 역노화 연구단지와 연계해 연구-산업-주거가 결합된 '역노화 웰니스 도시' 모델을 구축함으로써 청년 정주여건 개선과 지역경제 활성화를 도모할 예정이다.





윤경희 군수는 "2025 청송 국제 역노화 포럼은 세계적 권위자들이 직접 청송을 찾는 첫 글로벌 행사라는 점에서 큰 의미가 있다"며 "청정 자연과 과학기술이 결합한 새로운 미래산업을 통해 청송군이 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 역노화 산업의 중심지로 도약할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





