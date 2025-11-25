본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

유승창 KB증권 ECM본부장 "내년에도 안정적 IPO 시장 지속"

송화정기자

입력2025.11.25 07:07

시계아이콘02분 12초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

KB증권 지난해 이어 올해도 IPO 주관 1위 유력
1등 비결은 전사적 지원 및 안정적 인력 구조
내년에도 1위 목표

"올해 기업공개(IPO) 시장은 나쁘지 않았고 내년에도 안정적인 상황이 이어질 전망입니다."

유승창 KB증권 ECM본부장 "내년에도 안정적 IPO 시장 지속" 유승창 KB증권 ECM본부장
AD

유승창 KB증권 ECM본부장(전무)은 지난 17일 아시아경제와 가진 인터뷰에서 내년 IPO 시장을 이렇게 내다봤다. 그는 "여러가지 기업 지원책이 많이 나오고 있고 그런 정책적 뒷받침과 함께 원활하게 자금이 돌기 위해서는 IPO는 중요한 수단이 될 것"이라며 "기업들도 IPO를 통해 키우려는 의지가 있고 내년은 제도적 변화도 크지는 않을 것 같아 IPO 시장이 활성화될 것"이라고 말했다. 이어 "시장이 좋다는 것은 좋은 기업들이 그만큼 평가를 받는다는 것으로, 과열되지 않고 제 가치를 받을 수 있는 시장이 이어진다는 것"이라고 덧붙였다.


올해 시장은 양호했다고 평가했다. 유 본부장은 "사실 연초에 시작할 때만 해도 시장 분위기가 좋진 않았다. 정국 혼란, IPO 제도 개선 등으로 우려가 컸지만 걱정에 비해 시장이 빨리 살아났고 제도 개선 부분들도 시장에서 잘 적응된 거 같다"면서 "특히 괜찮다고 생각하는 부분은 시장이 양호했음에도 과열되지 않았다는 점인데, 재작년 처음 ECM 본부에 왔을 때는 하반기 IPO 시장이 호황을 보이면서 공모가가 20~30% 상단을 초과해 결정되는 것이 당연하게 여겨졌다. 공모주라는 금융상품의 가장 큰 매력은 할인이다. 공모주를 사는 이유는 적정가격 대비 20~30% 할인해주기 때문에 메리트가 있는 건데 20~30% 초과는 공모주 매력이 떨어지는 것이다. 여지없이 그 다음 해 공모주 시장이 안좋았다. 올해는 무리하게 공모가 형성이 되지 않으면서 과열 현상이 나타나지 않았다"고 말했다.


올해 양호한 시장 분위기 속에서 KB증권은 순항하며 지난해에 이어 올해도 IPO 주관 1위가 유력한 상황이다. 한국거래소에 따르면 KB증권은 올해 공모총액 2조245억원을 기록, 국내 증권사 중 가장 높은 IPO 실적을 기록했다. KB증권은 지난 2022년과 2024년에 IPO 주관 1위를 기록한 바 있다. KB증권은 올해 IPO 대어로 꼽히는 LG씨엔에스와 대한조선, 명인제약 등을 성공적으로 상장시켰다.


IPO 시장에서 최근 4년 중 세 차례나 정상을 차지하는 등 독보적인 성과를 내고 있는 것에 대해 유 본부장은 전사적 지원과 안정적인 인력을 비결로 꼽았다. 유 본부장은 "전사적인 지원이 제일 큰 성공요인이다. 채권자본시장(DCM) 부문의 경우 기업과 네트워킹을 많이 하는데 이를 활용해 딜소싱에 도움을 주고 있고 자산관리(WM) 부문에서는 프라이빗뱅커(PB)나 지역 본부장들이 지역 기업들과 거래를 하면서 IPO 계획 있는 곳들과 빠르게 연결을 시켜주고 있다"면서 "관심이 없거나 협업이 안되면 굳이 이렇게 해줄 필요가 없는데 다른 부서에서도 관심을 갖고 적극적으로 지원해주고 있다. 또한 기관 수요 예측과 기관 마케팅 할 때는 세일즈 쪽에서 많은 도움을 주고 있다. 전사적으로 유기적인 협업이 이뤄지면서 좋은 성과로 이어졌다"고 설명했다.


안정적인 인력 역시 KB증권의 강점으로 꼽힌다. 유 본부장은 "IPO라는 게 맨파워가 제일 중요하다고 생각한다. 조직이 안정되면 성과는 자연이 따라오게 된다"면서 "IPO는 듀레이션이 긴 비지니스로 신뢰가 제일 중요한데 최근 2~3년 동안 인력 이탈이 거의 없었다. 3~4년 동안 좋은 트랙레코드 보유하고 있는데 그 인력을 그대로 유지하고 있다. 3년 전 40명 내외에서 현재는 48명까지 늘었다. 최근 3~4년동안 좋은 딜 많이했고 그 인력이 그대로 유지된 상황에서 신규 인력이 추가되면서 인력 안정성이 강화됐다"고 말했다.


유 본부장이 IPO 업무를 수행하는 데 있어 가장 중요하게 생각하는 부분은 신뢰다. 그는 "아무래도 발행사와의 신뢰가 가장 중요하다"면서 "가족 경영, 비상장으로 운영되던 회사가 거래소, 금감원, 시장 투자자들의 검증을 거쳐 상장사가 되는 것이다 보니 개선이나 보완해야 할 점이 많을 수밖에 없다. 그럴 때 발행사와 주관사가 신뢰 형성이 안돼 있으면 서로 불편해지는 경우가 생기게 된다"고 설명했다. 이어 "결국 IPO가 성공해야하기 때문에 에쿼티 스토리와 시장 눈높이에 맞는 밸류에이션이 뒷받침 돼야한다. 그것을 시장에 납득시켜야 하기 때문에 오랜 시간 회사와 함께 작업을 해오며 신뢰를 쌓은 인력이 중요할 수밖에 없다"고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

유 본부장의 목표는 내년에도 1위를 지키는 것이다. 그는 "1등하는 게 제일 큰 목표이고 그 다음은 레벨업하기 위해 상장하는 좋은 기업에 지속가능 성장의 동반자 역할을 하는 게 중장기적 목표"라면서 "어떤 기업을 상장해서 동반 성장할 수 있는 여건을 만들고 싶다. 우리가 상장한 기업이 1000~2000억원에 상장했는데 5~10년 후에 1조원 규모로 성장해 있고 이후 자금 조달이나 인수합병(M&A) 등을 도와주면서 같이 성장하는 동반자가 될 수 있는 ECM 본부가 됐으면 한다"고 말했다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기