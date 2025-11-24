경남정보대, 제3기 ‘50＋ 생애재설계대학’ 수료식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산지역 신중년, ‘웰빙 브런치’ 통해 제2의 인생 설계 도와

'부산을 대표하는 커뮤니티 칼리지' 경남정보대학교 평생교육원은 지난 20일 '제3기 50＋ 생애재설계대학' 수료식을 개최했다.

'50＋ 생애재설계대학'사업은 부산시가 생애 전환기를 맞이한 만 50세 이상 신중년 세대의 경력 개발과 노후준비를 지원하기 위해 운영하는 맞춤형 교육 사업이다.

경남정보대는 이 사업의 일환으로 '리스타트를 위한 웰빙 브런치 전문인력 양성과정'을 운영해 총 48명의 수료생을 배출했다.

교육과정은 △생애재설계교육 △웰빙브런치 교육 △동아리활동 △취·창업 교육 등 총 100시간의 체계적인 프로그램으로 구성됐다. 참여자들은 수료 이후에도 평생지도교수제를 통해 지속적인 사후지도를 받을 예정이다.

경남정보대는 이번 사업을 통해 부산지역 신중년의 새로운 도전을 실질적으로 지원한 공을 인정받아, 최근 부산시로부터 '평생교육 유공기관'으로 선정됐다.

또 이날 수료식에는 이 대학 주원식 부총장이 'AI 시대, 생각하고 질문하는 힘: 디자인씽킹으로 미래를 창조하라'를 주제로 특강을 진행해 AI 시대에 필요한 역량과 실천전략을 소개했다.





조윤득 경남정보대학교 평생교육원장은 "이번 과정은 부산의 중·장년층이 새로운 전환기를 준비하는 데 실질적인 도움을 준 프로그램이었다"며 "앞으로도 신중년 세대가 지역사회에서 활발히 활동할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

경남정보대학교.

