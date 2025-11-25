본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[산업의 맥]엔비디아 블랙웰 26만장, 그 숫자에 가려진 허와 실

입력2025.11.25 08:45

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 뉴스듣기

숫자만 보고 축배부터 들면 안돼
독자생태계 위한 고민이 더 시급

[산업의 맥]엔비디아 블랙웰 26만장, 그 숫자에 가려진 허와 실 박영선 전 중소벤처기업부 장관
AD

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 그래픽처리장치(GPU) 블랙웰 26만 장을 한국에 공급하겠다고 발표한지 한달이 되어간다. 세계 최고 성능의 인공지능(AI) 가속기 26만개가 한국으로 들어온다는 사실이 주는 상징성은 많은 이들을 흥분시켰다. 그러나 이후 AI 버블론이 불거지면서 엔비디아의 주가는 기대치를 밑돌아 충격을 주고 있다. 냉정하게 따져보면 이 발표에는 분명 실(實)과 허(虛)가 동시에 존재한다.


우선 실(實)이다. 블랙웰은 엔비디아의 차세대 AI 아키텍처로, 초거대 언어모델 학습은 물론 제조·바이오·로보틱스 등에 쓰이는 범용 AI 인프라의 핵심 장비다. 한국이 대규모 물량을 확보했다는 것은 글로벌 AI 연산 자립도 측면에서 큰 의미가 있다. 삼성전자·SK그룹·현대차·네이버 등 한국의 주요 기업들이 공급 대상이라는 점도 산업 전반의 AI 전환 속도를 끌어올리는 계기가 될 수 있다.


그러나 허(虛)의 측면도 적지 않다. 우선 26만 장이라는 숫자가 '즉시 공급'이나 '계약 확정'으로 곧장 연결되는 것은 아니라는 점을 짚어봐야 한다. 향후 몇 년에 걸쳐 공급할 수 있는 예상 규모, 혹은 할당량 성격에 가깝다. 실제 기업별 도입 일정은 아직 불확실한 부분이 많다. GPU 26만 장이 단숨에 한국으로 들어와 바로 가동될 것처럼 여론이 흘러가는 것은 잘못된 것이다.


실제 도입 일정, 활용 능력 등 여전히 불투명

GPU를 돌릴 수 있는 인프라가 갖춰졌는지도 중요한 문제다. 26만장이라면 수 기가와트(GW)에 이르는 전력과 냉각 인프라 등이 필요하다. 이런 준비가 되지 않으면 들여오더라도 GPU를 활용하지 못하는 상황이 발생할 수 있다.


인력·소프트웨어 생태계 차원에서도 따져볼 게 많다. 시스템 아키텍처, 학습 엔지니어, 모델 최적화 전문가가 없다면 수십만 장의 GPU는 유지비만 잡아먹고 효율은 떨어지는 '철덩어리'가 될 수 있다. 최첨단 기기가 3~5년만 지나면 구형 모델이 된다는 점에서도 그렇다. 한국은 AI 인재 부족 문제에 구조적으로 노출돼 있으며, GPU 도입과 활용 능력 사이에는 상당한 격차가 존재한다.


추론형 신경망처리장치(NPU)를 설계해 이제 막 꽃봉오리를 맺고 있는 우리나라 토종 팹리스 기업들에게는 된서리가 될 수 있다는 점도 우려스럽다. 엔비디아 GPU의 아성에 도전한 우리 기업들에게도 기회를 줘야 한다.


토종기업들에겐 된서리…전력·규제·인재양성 냉정히 고민해야

GPU 26만장 공급이라는 약속에는 중국 시장을 잃어버린 가운데 새로운 생태계를 한국에 뿌리내리고 싶은 엔비디아의 전략적 의도가 내포되어 있다. 즉, 엔비디아의 GPU 공급은 기술적 사안인 동시에 산업·정책적 협상의 성격도 띤다. 그런데 우리는 엔비디아에 아무것도 요구하지 못하고 일방적으로 엔비디아가 독주할 기회를 만들어 줬다는 점에서 아쉬움이 크다. 이런 관점에서 구글의 움직임에 주목해야 한다. 구글은 엔비디아의 GPU를 쓰지 않고 자체 텐서프로세서유닛(TPU)으로 다시 부상하고 있다.


결국 중요한 것은 한국이 GPU 26만장을 제대로 활용할 준비가 되어 있는가, 한국의 독자적 AI 생태계를 구축 할 수 있는가이다. 26만이라는 숫자 자체보다 중요한 것은 이를 실질적 경쟁력으로 전환해낼 수 있는 인프라·규제·인력·전략의 정합성이다. GPU 확보는 출발점일 뿐 이다. 한국이 AI 강국으로 도약할지, 아니면 '정책 홍보'로 끝날지는 앞으로의 선택에 달렸다.


그렇다면 지금 필요한 것은 축배가 아니라 전력을 어떻게 확보할지, 데이터센터 규제를 어떻게 풀지, AI 인재를 어떻게 키울지를 고민하고 한국의 독자적 AI 생태계 구축에 대한 냉정하고 구체적인 실행 계획을 세우는 일이다. 젠슨 황의 선언과 26만이라는 숫자에 도취되면 실(實)은 취하지 못하고 허(虛)만 드러내는 결과를 마주할 수 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

박영선 전 중소벤처기업부 장관


[산업의 맥]엔비디아 블랙웰 26만장, 그 숫자에 가려진 허와 실 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 달 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치킨 회동 중 내부 손님들을 향해 건배하고 있다. 조용준 기자



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기